«Nos ha faltado suerte» Dani Sordo conduce su Hyundai durante el Rally de Montecarlo. Sordo lamenta que su salida de pista en Montecarlo le costase el abandono, al contrario que las de otros pilotos que pudieron seguir en carrera

Después de ver los percances que han sufrido la practica totalidad de pilotos del WRC en la primera cita del Campeonato del Mundo de Rallies en Montecarlo, la salida de Dani Sordo y Carlos del Barrio se puede considerar mala suerte. Salirse de las roderas que estaban marcadas cuando la velocidad no era excesiva fue fatal para la pareja cántabra, que se veía incapaz de sacar su Hyundai de la cuneta. Sin embargo, otros pilotos como Ogier, Tänak o Latvala, que finalizaban en las tres primeras posiciones de la general, también sufrieron, no solo una, sino varias salidas en las que tuvieron más suerte que los cántabros y volvían a la carretera sin problemas.

«La verdad es que da un poco de rabia ver que te vas fuera de la carretera y no puedes hacer nada para evitarlo, viendo cómo pasa todo en cámara lenta, porque la velocidad era muy baja. Luego ves imágenes de otros pilotos que sufren también salidas de carretera muy parecidas a la nuestra, pero con la suerte que a nosotros nos faltó y te enrabietas aún más. Pero bueno, así son las carreras y contra eso no podemos hacer nada», declaró un Dani Sordo que ya piensa en la próxima cita que disputará con motivo del Rally de México. «Estábamos haciendo un buen rally, y de haber salido con un podio de Montecarlo, nos hubiera dado mucha moral de cara a nuestra próxima participación en México. Me ha dado mucha rabia, ya que tanto Carlos como yo estábamos muy motivados para esta prueba en la que comenzaba una nueva temporada y una nueva etapa juntos. Ahora hay que poner el objetivo en México».

A pesar de todo, el cántabro está motivado para su décimo tercera temporada en la máxima categoría y aunque no la afronte en su totalidad, sí tiene claro que saldrá al máximo en todas las pruebas que le quedan por delante. «Ahora habrá un poco de parón por el Rally de Suecia, pero en cuanto acabe tenemos unas jornadas de test para preparar el Rally de México, una prueba que siempre se me ha dado bien. Soy consciente de que es una temporada un tanto atípica por no disputar todas las pruebas, pero sí tengo claro que saldremos a luchar por la mejor clasificación posible en todas ellas, sin tener una favorita, porque todas me gustan y no podemos desaprovechar ninguna».

Pareja bien avenida

La vuelta de Carlos del Barrio a la derecha del cántabro también ha sido muy bien valorada por el piloto de Puente San Miguel. «Carlos y yo nos conocemos muy bien y su trabajo ha salido como esperaba. Hemos vivido muchas carreras juntos y nos conocemos mucho. Si algo tenemos claro es que vamos a luchar por conseguir una victoria como la que logramos también juntos en Alemania. El trabajo y la motivación van a ser máximos en todas las pruebas, esperando tener esa suerte que no hemos tenido en esta primera cita del año», aseguró Sordo.