Sainz: «Cuando ví a todos con intermedios, me quería morir»

Carlos Sainz se la jugó en la salida del GP de China con neumáticos de seco superblandos, mientras el resto llevaba intermedios. El madrileño temió que se hubiera equivocado, pero, como él mismo admitió, en carreras así hay que arriesgarse.

«¡No os podéis imaginar lo contento que estoy!», dijo, tras acabar séptimo, primero no doblado y primero del 'resto'. «Ha sido una de esas carreras que había oportunidades. Hemos sido valientes y rápidos. Me voy a acordar de esta carrera en un futuro. He decidido salir con slicks y cuando de repente he visto a todos con intermedios, me quería morir», bromeó. «Cuando he visto que salía el 'Safety Car' y todos se metían, he pensado que en ese momento todos parecían tontos y yo listo. Ha sido cuando me he quitado una gran presión de encima, porque he sido el único en tomar esta decisión», se reivindicó.

«Esta decisión que ha salido bien va a ayudar», admitió, aunque no ha «ganado la carrera de mitad de parrilla sólo por esta decisión», se reivindicó. «Con el superblando y pista húmeda hemos ido más rápido que los demás. Es algo que te da orgullo. Saber que en condiciones complicadas eres capaz de abrir un hueco de 30 segundos es bueno», finalizó, satisfecho por su actuación final.