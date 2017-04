Alonso regresa a la cruda realidad

Fernando Alonso ha hecho un parón en su entrenamiento de cara a las 500 Millas de Indianápolis para dedicarse a su trabajo principal: la Fórmula 1. El GP de Rusia llega a un mes justo de la disputa de la cita en Estados Unidos, donde, según sus propias palabras, ya es todo un ídolo. Su presencia en el circuito de Barber para ver la cita de la Indy en el trazado de Alabama le sirvió no sólo para aparecer junto al resto de integrantes del equipo Andretti Autosport, sino también para hacerse el asiento, montarse por primera vez en el monoplaza que pilotará en el óvalo y realizar las pertinentes pruebas previas antes de arrancar por primera vez un motor Honda que no le hará temer por una rotura en cualquier momento.

Del que montará este fin de semana, el piloto asturiano no se puede fiar. Ni mucho menos. Después de tres carreras contabilizadas por abandonos, Honda lleva a Rusia una primera evolución que pretende mejorar la fiabilidad de los coches tanto de Alonso como de Vandoorne y, de paso, otorgarles un pequeño aumento de potencia. Aunque quieren llevar la gran novedad (que sea calificable de 'mejora' está por ver) para el GP de España o el de Mónaco, que se perderá Alonso, en Sochi montarán una MGU-H nueva que, en teoría, debe solventar las averías que les ha lastrado en la ronda extraeuropea.

El problema es que los fallos que padecieron en Barén, especialmente Vandoorne, han llevado al límite el número de piezas permitidas de este elemento. El belga montará este viernes el cuarto MGU-H de la temporada, mientras que Alonso estrenará el tercero. Aunque también van a introducir unos nuevos mapas motor que, en teoría, deben reducir los problemas de vibración en el ICE, la sesión de este viernes de entrenamientos va a ser fundamental para prever hasta qué punto han solventado los problemas de fiabilidad.

En este aspecto, Alonso se muestra optimista, pero cauto. «La carrera de Rusia va a ser difícil. No hay duda de que no hemos sido competitivos los tres primeros fines de semana, así que no vamos a cambiar radicalmente las cosas. Pero, al mismo tiempo, tenemos algunas mejoras en cuanto a fiabilidad por parte del motor y en cuanto a prestaciones aerodinámicas», destacó el asturiano ante los medios en el parque Olímpico de Sochi. «Las primeras señales van a llegar este fin de semana», aseguraba con una sonrisa el piloto español.

Homenaje a Gonzalo Basurto

Alonso no va a correr por sí mismo o por los fans este fin de semana. Su pensamiento estará en un niño de 11 años, Gonzalo Basurto, que murió en su circuito por un infortunio letal: se tocó con otro kart mientras se entrenaba y volcó, con fatal resultado. «Ha sido una semana terrible, de gran dolor y tristeza infinita», resumía Alonso, serio y notablemente afectado. «No hay nada que lo pueda parar. El accidente del chico inglés (Billy Monger, al que le amputaron las piernas tras un fortísimo choque en Donington Park), dos fallecidos en el Rally Targa Fiorio, el ciclista italiano (Michele Scarponi, arrollado por una furgoneta mientras se entrenaba) y por supuesto el niño del karting», enumeró Alonso.

El bicampeón español quiere «rendirle el mayor homenaje que se pueda hacer» al pequeño Gonzalo y, además de dedicarle la carrera en Rusia, va a auspiciar, en colaboración con la Federación Española de Automovilismo, un Instituto para la Investigación y el Desarrollo de la Seguridad del Karting Infantil, que llevará el nombre del joven piloto burgalés. El próximo fin de semana, cuando se dispute la segunda prueba del Campeonato de España de Karting en el circuito de Alonso, será escenario de un homenaje hacia Gonzalo. Pilotos de la talla de Sebastian Vettel, Pedro de la Rosa, Alex Wurz y, por supuesto, el propio Alonso, han manifestado su intención de asistir a la prueba.

«No hay nada que pueda cubrir la tristeza y siempre estará ahí, pero vamos a rendirle el mayor homenaje que se pueda hacer tanto este fin de semana como el que viene en el Campeonato de España. Siempre será un héroe para todos nosotros», finalizó Alonso.