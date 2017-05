Sainz: «Hemos conseguido que hubiera espectáculo»

Carlos Sainz estaba muy contento, no sólo por haber logrado un séptimo puesto y cuatro puntos que le sirvieron para igualar su mejor resultado de la temporada, sino también porque pudo vibrar junto a la afición española. «La vuelta de entrada a boxes con la afición saludando desde la grada ha sido algo genial. Quiero agradecer a todos el apoyo, ya que sin ellos este séptimo puesto no hubiera sido posible. He intentado ir lo más lento posible para saludar a todos. Espero que hayan disfrutado, porque creo que acción ha habido durante toda la carrera. Hoy hemos conseguido que hubiera espectáculo», se congratulaba el madrileño.

En cuanto a su carrera en sí, hubo dos momentos clave: lo ocurrido en boxes con Magnussen y su pelea final con Wehrlein. Sobre el primer incidente, Sainz lo explicaba con filosofía: «Entiendo lo que ha hecho Magnussen. Creo que yo hubiera hecho lo mismo. He ido a por todas en ese punto. Le he intentado adelantar por la hierba y él no me ha dejado espacio, algo que también es comprensible», admitió.

Sobre su pelea con el Sauber, al español le faltó un poco de potencia, como el resto de la temporada. «Para adelantar a Wehrlein nos faltaba un poco de velocidad punta contra un coche que tiene el motor que usaba el año pasado. No os imagináis lo frustrante que es para mí no poder adelantar a un coche que lleva el motor del año pasado», se lamentaba.

La próxima cita del campeonato es Mónaco, donde Sainz espera «ir un poco mejor, aunque tampoco mucho». Aún queda trabajo en Toro Rosso.