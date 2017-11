Bottas, último 'poleman' de 2017

Que Mercedes iba a ser superior en la última clasificación no estaba en la mesa de las incógnitas para este fin de semana. Lo que pocos esperaban es que Valtteri Bottas fuera el piloto de referencia en el sábado, al menos, en el momento determinante para la clasificación. El finlandés sumó la cuarta ‘pole’ de su carrera deportiva, segunda consecutiva, después de dar una lección en un trazado difícil en un aspecto en el que Lewis Hamilton, si bien ha mejorado, aún no es un experto: la gestión de neumáticos.

A Hamilton, que batió el récord de la pista en las dos tandas anteriores a la Q3, le costó encontrar el ritmo perfecto en el tercer sector del trazado. En este circuito de Yas Marina es uno de los puntos más críticos, especialmente en laclasificación porque se comienza de día y se acaba de noche, con el atardecer en medio de la hora que dura la sesión.

Mientras que Hamilton era capaz de batir progresivamente los récords de los dos primeros sectores, en el tercero no era capaz de marcar púrpuras en el cuadro de tiempos. El motivo: no podía conseguir la mayor competitividad posible en los neumáticos ultrablandos al final de la vuelta, sino que lo apostaba todo al principio. Ahí es donde Bottas se sacó lo que al final fueron casi dos décimas: mientras que en los dos primeros sectores iba rápido, pero no al punto de batir los mejores registros, en el tercero superó con amplitud a su compañero en el primer intento de la Q3. Ni siquiera hizo falta esperar al segundo intento, donde habitualmente da la campanada Hamilton.

Pese a esto, el tetracampeón del mundo ha arrasado a su compañero en la lucha interna entre pilotos del mismo equipo de la clasificación. El balance es de 13 a 7 a favor del británico en los sábados, una proporción que puede igualarse en carrera este domingo: Hamilton ha acabado por delante en 12 de las 19 carreras que se han disputado hasta el momento.

Para Bottas, alcanzar su cuarta ‘pole’ del año no sólo supone un buen logro, pero que a efectos prácticos no representa nada especial. Más tiene que ver con su lucha por el subcampeonato, al que aún puede optar. Este domingo se jugará el título del primero de los que han perdido con un Sebastian Vettel que partirá tercero, ya que no tuvo ninguna opción de pelear por la pole. La ventaja con la que parte el alemán de Ferrari para alzarse con el subcampeonato es más que sobrada (302 puntos por 280), y con acabar noveno o mejor le serviría para ganar la plata final. Bottas debe ganar, y esperar.

Felipe, más rápido que Fernando

No deja de ser relativamente poético, casi como una dulce (pero inocua) venganza, que haya sido Felipe Massa quien haya impedido que Fernando Alonso alcance la última Q3 del año. En la carrera de despedida (esta vez definitiva) del brasileño de la Fórmula 1, consiguió entrar por última vez en el ‘top 10’ para disputar la tanda definitiva de la sesión. Massa será uno de los rivales con los que tanto Alonso como Sainz, que saldrá 12º, pelearán por los puntos en una disputa en la que también hay mucho en juego.

Y es que, a la chita callando y en parte gracias a los problemas mecánicos, Alonso y Vandoorne han llegado prácticamente empatados a la última carrera del año. El belga puede conseguir lo que a tantos otros pilotos, con mucha más experiencia en Fórmula 1, se les privó: acabar la temporada por delante de todo un Fernando Alonso. No es más que una pelea interna, casi un pique entre amigos porque ninguno de los dos se juega nada, pero lo cierto es que el español siente el aliento de su compañero en la nuca de la clasificación general.

Alonso ocupa la 15ª posición, con 15 puntos, sólo dos más que los sumados por su compañero. Con todo el contexto que se le quiera poner, lo cierto es que todo un novato como Vandoorne ha puesto contra las cuerdas la superioridad que Alonso ha mostrado sin paliativos con casi todos sus compañeros en los más de tres lustros que lleva en la competición. ¿Será capaz de batir al español al final del año y llevarse así esa pequeña satisfacción?