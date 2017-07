GP Gran Bretaña Hamilton, favorito en casa Lewis Hamilton rueda con su Mercedes en Silverstone. / Efe El británico dispone de una excelente ocasión para recortar su desventaja con Vettel en la lucha por el título Mundial COLPISA/AFP Silverstone Domingo, 16 julio 2017, 00:20

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) logró la 'pole position' para el Gran Premio de Gran Bretaña y aspira este domingo a recortar su desventaja en el Mundial frente al alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que solo pudo ser tercero el sábado en el circuito de Silverstone.

Más información Narración y estadísticas del GP de Gran Bretaña

Hamilton, criticado por la afición británica por tomarse unos días de vacaciones en Grecia y no participar en un acto promocional de la Fórmula 1 el pasado miércoles en Londres, se desquitó ante sus hinchas por este feo, firmando la 67ª 'pole' de su carrera, a una sola del récord del alemán Michael Schumacher.

Con un tiempo de 1:26.600, el piloto de Mercedes superó a los dos Ferrari, del finlandés Kimi Raikkonen y del alemán Sebastian Vettel, por 547 y 756 milésimas de segundo, respectivamente.

Hamilton tendrá una buena ocasión para recortar la ventaja que tiene Vettel al frente de la clasificación del Mundial (171 por 151) y buscar un cuarto título.

La 'pole', no obstante, se vio empañada por los reproches del francés Romain Grosjean, que acusó al inglés de molestarle en la Q3. "Se que hay en juego un título mundial, pero nosotros peleamos tanto como los de adelante", dijo el francés tras conocer la decisión de los comisarios de no sancionar a Hamilton. "A mí me han molestado hoy y tengo la impresión de que existen dos varas de medir", criticó el 10º mejor crono.

"Ha dominado la 'pole' pero siempre hay oportunidades en carrera", advirtió Vettel, el gran rival de Hamilton en la lucha por el título. "Tendremos que meterle presión", añadió.

El cuarto mejor crono fue para el otro piloto de Mercedes Valtteri Bottas, pero el finlandés saldrá desde la novena posición por una sanción de cinco puestos por cambiar la caja de cambios.

Por lo tanto, será el holandés Max Vertappen (Red Bull) el que complete la segunda línea de la parrilla de salida, mientras que su compañero, el australiano Daniel Ricciardo, sufrió una avería en la Q1 y saldrá desde la última línea de la parrilla y tendrá complicado subir al podio por sexta ocasión consecutiva.

El asturiano Fernando Alonso (McLaren), que sorprendentemente fue el más rápido en la Q1, cuando la pista aún estaba mojada, quedó eliminado en la Q2 y saldrá desde la última posición de la parrilla por una sanción de 30 puestos por cambiar nuevamente el motor de su monoplaza. El otro español, Carlos Sáinz Jr (Toro Rosso) saldrá desde la 7ª línea de la parrilla, acompañado por el brasileño Felipe Massa (Williams).

Como siempre sucede en Silverstone, donde la lluvia suele invitarse a la carrera, las previsiones de la prueba podrían sufrir un drástico vuelco en caso de aparecer el agua. Ya lo demostró el sábado el propio Alonso...