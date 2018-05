Sainz: «Hemos dado un pasito adelante»

Carlos Sainz acabó satisfecho la disputa del GP de España, no sólo por mejorar en dos posiciones su puesto de partida, sino porque además estuvo a punto de abandonar hacia el final de la prueba. «Hacia las últimas diez vueltas he tenido un problema con la gasolina, se cortaba el motor a la salida de la curva 3 y tenía que ir levantando. Menudo susto me he llevado», confesó ante los medios.

Uno de los momentos más emocionantes que protagonizó fue la lucha con Marcus Ericsson, con el que llegó a ponerse rueda a rueda. «He intentado dos o tres veces, pero no llegaba casi ni a ponerme en paralelo con él a final de recta. Entonces no podía tampoco probar demasiado, y era muy arriesgado, aparte de que no era fundamental para la carrera», relató.

Lo importante es que, en su opinión, es que acabaron mucho mejor de lo que empezaron. «Hemos dado un pasito adelante. A nivel personal, he dado un paso adelante en mi lado del equipo», reivindicó, ya que tras el abandono de Hülkenberg le tiene a tiro en la general. Sin embargo, aún les queda por avanzar: «no hemos ido tan rápido como quisieramos, queremos estar por delante de Haas y de McLaren y aquí no ha sido el caso».