Gales proclama campeón a Ogier con Sordo décimo

«Ha sido una prueba difícil para todos, con condiciones resbaladizas y a menudo impredecibles. Desafortunadamente, no hemos tenido la confianza que necesitábamos para atacar más este fin de semana. Es bueno ampliar nuestra cuenta de rallies finalizados esta temporada, pero no es el resultado que sabemos que somos capaces de conseguir. Hemos tenido algunos resultados positivos este año. Aunque no competiremos en Australia, espero que sea una cita positiva para el equipo mientras nos preparamos para volver más fuertes en 2018», comentaba Dani nada más concluir la prueba. Con estas palabras acaba de dar Dani Sordo por cerrado el Rally de Gales y el Mundial WRC. El piloto cántabro ha concluido en la décima plaza una prueba, la británica, que ha servido para que el francés Sebastien Ogier se proclame campeón mundial.

El cuarto lugar de Ogier le garantizó su quinta corona del francésde 33 años, mientras que su equipo, el M-Sport World Rally Team, se aseguró el título de fabricantes. La victoria fue para el local Elfyn Evans, compañero de Ogier que además, se convierte en la primera de un británico en el rally desde hace 17 años.

El belga Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé) se hizo con la segunda plaza de la clasificación final, consiguiendo cinco puntos de bonificación al ganar el Power Stage, mientras que el británico Kris Meeke (Citroen C3) se llevó cuatro puntos por el segundo lugar, y el finlandés Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), tres por el tercero. Ogier y el noruego Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupé) lograron dos y un punto respectivamente.