Automovilismo «Tengo ganas de quitarme la espina del año pasado» Surhayen Pernía afronta una nueva temporada en la que estrena copiloto. :: / DM Surhayen Pernía debuta este fin de semana en el Campeonato de España de Rallies, en el que finalizó cuarto en 2017 FÉLIX ORTIZ SERRANO Santander Viernes, 16 marzo 2018, 07:36

Este fin de semana comienza el Campeonato de España de Rallies de Asfalto con el Rally do Cocido en la localidad gallega de Lalín, primera de las once carreras que están previstas para esta temporada. El cántabro Surhayen Pernía (Cóbreces, 1989) afronta una nueva campaña con el objetivo de luchar por el título desde la primera carrera, para lo cual ha realizado importantes cambios con respecto al curso 2017. Entre las novedades destaca su equipo. Los gallegos hermanos Vallejo son ahora quienes se encargan del mantenimiento de la nueva unidad del Hyundai i20 R5, modelo que ya utilizo el pasado año pero que en esta temporada será un nuevo coche que incorpora las últimas evoluciones de la marca coreana. Además del nuevo vehículo y equipo, el piloto de Cóbreces también ha cambiado de copiloto, ya que Carlos del Barrio está este año compitiendo en el Mundial de Rallies con el también cántabro Dani Sordo en Hyundai. Este cambio ha motivado que sea Rogelio Peñate quien se suba a la derecha de Pernía y le aporte la amplia experiencia que este copiloto cuenta en esta especialidad.

Surhayen afronta esta temporada con mucha ilusión, tras su cuarta plaza en el Nacional de 2017. «Tengo ganas de quitarme la espina del año pasado y espero poder estar en la lucha desde el primer rally», comenta el cántabro, para quien esta primera prueba es totalmente nueva. «Va a ser un inicio de año complicado al ser una carrera nueva, pero luego llegan Sierra Morena y Canarias, que conozco mejor. Tengo poca información del Rally do Cocido, tan solo lo que he podido ver en vídeos, y parece que es el típico rally gallego, muy complicado, con piso sucio y muchas trampas. Debemos pensar que el año es largo, aunque siempre está bien empezar arriba». El cántabro también destaca lo larga que será la temporada al ser un total de once (una más que en 2017) las pruebas a disputar. «Creo que once rallies son muchos, e iremos viendo carrera a carrera la estrategia a seguir».

Entre los pilotos que optan a luchar por el título a lo largo del año y que serán los rivales del cántabro se encuentran participantes con experiencia y buenos vehículos, algo que el de Cóbreces tiene claro. «A priori el rival número uno es Iván Ares, el vigente campeón de España, y que ya mostró un ritmo muy alto el pasado año. Pero habrá que contar con Miguel Fuster, los Suzuki y los que puedan aparecer».

El Rally do Cocido comenzará hoy con las verificaciones, la ceremonia de salida y un tramo espectáculo en el centro de la localidad de Lalín. Será mañana cuando se dispute un total de once especiales, la última una nueva pasada al tramo espectáculo en Lalín. Esta primera cita del Nacional de Rallies cuenta con una inscripción de 50 equipos.