Hoznayo estrena la temporada

Surhayen no disputará el Rally do Cocido tras sufrir en un accidente

El cántabro Surhayen Pernía sufrió ayer una salida de carretera en la primera de las pasadas al shakedown del Rally do Cocido, primera prueba del Campeonato de España que se disputa en Lalín y fue evacuado al hospital en ambulancia. Tras realizarle diferentes pruebas se le diagnosticó una contusión lumbar que no reviste gravedad, aunque el cántabro no podrá disputar esta prueba, que abre el Nacional de Rallies, porque la caja de cambios de su Hyundai i20 R5 está dañada y se trata de una pieza que no se puede sustituir al estar precintada en las verificaciones previas a la prueba, por lo que el cántabro no podrá participar en esta competición.