José Luis Peña, cuarto en la general: “Regreso para casa con un Dakar en la mano” Peña y Tornabell celebran la finalización de un Dakar extremo que han conseguido terminar. / Alberto Aparicio Es el primer cántabro en la historia que participa con un Polaris en coches y termina el rally más duro y extremo del planeta DM . Santander Sábado, 20 enero 2018, 21:13

“Estoy muy contento. Hemos cumplido una de nuestras ilusiones. Tengo una sensación increíble dentro de mí. Lo hemos conseguido. Regreso a casa con un Dakar en la mano. Es increíble”. Las primeras palabras del cántabro José Luis Peña, nada más cruzar la línea de meta fueron, lógicamente, para “mi mujer, Balbi, a quien estoy tremendamente agradecido, y para mi familia, a los que están aquí conmigo y a los que lo han vivido en la distancia, pero a los que he notado siempre junto a mí. Para los que están y para los que siempre estarán en nuestro corazón. Hoy es un día de muchísima felicidad”.

Y es que José Luis Peña ha obtenido un rotundo éxito en su primera participación en un Dakar. Y no en un Dakar cualquiera, sino en uno de los más duros “de los últimos tiempos. Y no lo digo yo, sino que lo dice mi copiloto, Rafa Tornabell, que lleva 22 dakares. Pero lo hemos hecho. Lo hemos terminado. Estoy súper contento”, comentó el piloto español que ha terminado cuarto en la clasificación general (provisional hasta que no se publique la definitiva).

José Luis Peña, muy emocionado, agradecía a “Rafael Tornabell su excelente labor. Le estoy muy agradecido. Ha hecho un trabajo fabuloso y si hemos sido capaces de llegar hasta aquí ha sido, sin duda, por él. También quiero felicitar a Xtreme Plus. Es un equipo con mayúsculas. Su labor ha sido impecable”.

El primer piloto cántabro en la historia que participando en un Polaris termina la prueba más extrema del mundo, tampoco se olvidó de los “aficionados al motor de Cantabria. Gracias, de verdad, a todos por el apoyo que he sentido desde aquí. Os mando un fuerte abrazo y, pronto, nos vemos en Santander, ya que regresaré dentro de unos días”.

Por último, José Luis Peña quiso expresar su máximo agradecimiento “a mis patrocinadores: Construcciones Portio, Xtreme Plus, Polaris, Gass Racing, Viajes Santander, Serafina, ITM, Casa Cayo, MAP Electricidad y Carpintería Cesáreo Ruiz, así como a las empresas que han colaborado: Pinturas Urrutia, Talleres Metabria, Fontanería Rugar, Sevifrío, Hercán, Encorace, Ananda y Nortic. Sin todos vosotros, todo esto, hubiera sido imposible”.