«Aquí ha sido más difícil mantener la calma que en Catar»

Joan Mir (Palma de Mallorca, 1997) ha sumado este domingo en el Circuito de Termas de Río Hondo su tercera victoria en Moto3, la segunda de una temporada 2017 en la que sólo se han disputado dos grandes premios. Un resultado que le mantiene como líder de la general con diez puntos de ventaja sobre el escocés John McPhee.

¿Imaginabas un arranque de campeonato así?

Al principio de año, no. Estoy contento porque todo el conjunto está funcionando muy bien, me siento muy cómodo con la moto y espero continuar así.

¿Estabas muy tenso en la salida por tener que salir desde la sexta fila?

Sí. Esta carrera ha sido totalmente diferente a la de Catar, porque he tenido que remontar y luego controlar la carrera.

¿Te ha costado controlar la carrera más aquí que en Catar?

Aquí nunca hay nada fácil, pero sí que ha sido un poco más complicado, porque en Catar la última curva no es tan peligrosa como lo es la de Argentina. Aquí sí hay muchas opciones de adelantamiento en la penúltima curva y ha sido más difícil mantener la calma y conseguir que no me adelantaran. Además, me he colado, porque he frenado tarde, pero gracias a Dios ellos también se han colado. Estoy contento.

Tus máximos rivales parecen claros, porque McPhee y Martín repiten en el podio. ¿Lo esperabas?

Sí, porque en los tests se ve quiénes son los pilotos rápidos, pero no se ve todo. A McPhee le costaba un poquito más en la pretemporada, pero ha sido rápido en Catar y aquí. Y lo mismo pasa con Jorge.

¿Cómo te las vas a apañar para no sentirte campeón antes de tiempo y que no te veamos así periodistas y aficionados?

Básicamente, teniendo claro que es sólo la segunda carrera y que aquí puede cambiar todo en una carrera. Hay que tener los pies en el suelo. Hemos empezado súper bien, pero lo difícil es mantenerse.

Se te ve más apagado o tranquilo que en Catar. ¿Por qué?

Me ha pegado el bajón de adrenalina. Siempre me pasa.