Alex Márquez: <<El que sea más constante y cabezón será el que tenga más opciones>> Alex Márquez, durante la prueba de clasificación en Catar. / EFE El hermano de Marc saldrá mañana desde el primer puesto tras ser el mejor en la clasificación de Moto 2

Alex Márquez compartió rueda de prensa con su hermano Marc, aunque en su caso después de terminar un puesto mejor que el campeón del mundo de MotoGP en la parrilla de salida de la carrera de Moto2 que se disputará este domingo desde las 15:20 horas. Fue el protagonista del primer entrenamiento oficial de la clase intermedia y también de la broma que los mecánicos del Repsol Honda le hicieron al 93, cuando para probar el sistema de mensajes de su moto le dijeron que le estaba siguiendo el 73. “Sí, son graciosos mis mecánicos, la verdad es que teníamos que probar lo nuevo que tenemos en el 'dashboard' en la pantalla que tenemos en la moto y me han dicho que lo probarían”, explicó Marc. “Y llevan todo el fin de semana con la coña de que quizás mi hermano me tiene que enseñar algo en esta pista porque se le da muy bien, va muy fino y a mí es una de las que se me atraganta un poquito. Cuando he visto que me decían que me iba siguiendo el 73 me he descojonado dentro del casco. Ha sido divertido”.

¿Qué le ha parecido la vacilada que le han pegado los mecánicos de Marc a su hermano diciéndole que era usted el que le seguía?

Me lo han explicado y me he reído un poco. Está bien que me tengan en cuenta y que pongan que le sigue el 73. El equipo de Marc es siempre cachondeo y cuando lo he visto me he reído.

¿Empieza a parecerse esta temporada a la de 2014, en la que los dos hermanos salieron campeones?

Conseguir un título es un trabajo de muchos factores y se tienen que juntar muchas cosas. Los dos tenemos las armas, pero será difícil volver a ganar los dos el mismo año. Es muy complicado, pero no imposible, porque los dos tenemos opciones. En todo caso, no pienso en eso sino en hacer mi trabajo y estar concentrado. Ya veremos a final de año si puede ser posible.

¿Saldrá claramente a por la victoria aquí viendo cómo van de ritmo?

Está claro que de ritmo estamos un pelín mejor que los demás, pero Moto2 siempre cambia en carrera, con el depósito lleno. Luego depende de las gomas, porque alguno irá con la dura. No hay mucha diferencia, pero puede ser un factor. Y luego dependerá del que cometa menos errores, porque éste es un circuito muy largo y con viento. El que sea más constante y cabezón, porque Moto2 es de ser cabezón, dando el máximo hasta el final, será el que tenga más opciones de ganar.

¿Quiénes son los principales rivales?

Baldassarri, Bagnaia y Oliveira, más alguno que se pueda sumar como Binder.

¿Toca salir pensando ya en el campeonato o a por la carrera?

Hay que ir carrera a carrera, pero siempre con el campeonato en la mente. Con este viento es importante terminar, porque en cada vuelta tienes uno o dos sustos.

¿Se siente a gusto con la etiqueta de favorito de la categoría?

Voy rápido y ya veremos qué pasa. Me siento relajado. No tengo la tensión que tenía dentro el año pasado. Estoy mucho más tranquilo, más entero y con la cabeza más amueblada.

Le preguntan a su hermano por posibles compañeros de equipo para el año que viene. Por usted, qué esperen a tomar esa decisión, ¿no?

Sabía que me lo iba a preguntar. (Risas). Sólo estoy centrado en Moto2 y no pienso en eso. Estoy trabajando bien y eso es en lo único que estoy centrado. Mi ilusión es ir a MotoGP, está claro, pero ya se verá qué nos puede dar y quitar el futuro.