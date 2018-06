GP de Cataluña Lorenzo aspira a su segunda victoria con Ducati El piloto mallorquín consiguió en Montmeló su primera 'pole' desde 2016, cuando lo logró en su última carrera con Yamaha BORJA GONZÁLEZ Montmeló Domingo, 17 junio 2018, 01:36

Jorge Lorenzo aspira este domingo en el GP de Cataluña a conseguir su segunda victoria con Ducati, tras la que logró en el GP de Italia. El piloto mallorquín sale desde la 'pole', algo que no conocía desde 2016, cuando defendía al equipo Yamaha, y en Montmeló luchará por el triunfo contra Marc Márquez, que será su compañero la próxima temporada en Repsol Honda.

«Jorge es el favorito, y no es para quitarme presión y para ponérsela a él, sino que su ritmo es un poco mejor que el del resto, pero no estamos lejos, estamos a una o dos décimas, algo que a lo mejor se puede suplir si encontramos una pequeña cosa». Así hablaba el líder de la general de MotoGP, Marc Márquez, tras finalizar segundo en el entrenamiento oficial del GP de Cataluña, una disputa por la 'pole' que se llevó Jorge Lorenzo. Y es que al estreno en la victoria con Ducati le siguió el estreno en el primer puesto de una parrilla con la moto italiana, algo que había estado a punto de conseguir en Mugello –se quedó a 0.035 milésimas de Valentino Rossi-, aunque en aquella ocasión el buen resultado del entrenamiento no hacía pensar lo que se vio el domingo, un dominio aplastante en carrera.

Una diferencia importante con la 'pole' de Montmeló, que sí plasma quién es el favorito para ganar en un escenario en el que la moto italiana ya se llevó el triunfo en 2017. Lo hizo con Andrea Dovizioso que dos semanas antes había ganado también en Italia, un logro que Lorenzo está en posición de repetir.

«Lo importante es que finalmente hemos encajado las piezas del puzle», explicó el mallorquín que tendrá que repetir estas buenas sensaciones en trazados menos favorables para su moto y para su pilotaje, pero que ha empezado a apuntar a nombre fijo en la pelea por todo en cada fin de semana. «Me falta cada vez menos para encontrarme natural con esta moto. Va a ser complicado alcanzarlo hasta Valencia, porque es una moto que no está puesta a mi estilo, pero poco a poco está siendo más dócil, hemos mejorado el paso por curva y el último step lo ha dado ese famoso supletorio en el depósito que me hace tener un ritmo más constante en la carrera y eso mañana va a ayudar», añadió.