GP de Alemania María Herrera analiza el trazado de Sachsenring PHOTOCALL3000 Jueves, 29 junio 2017, 23:21

María Herrera Muñoz es una piloto española que compite en la categoría de Moto3 del Campeonato del Mundo con el equipo AGR. Se encuentra a gusto en el trazado de Sachsenring, donde se celebra este fin de semana el Gran Premio de Alemania.

"El circuito me gusta bastante, es de los más pequeños del Mundial y tiene bastantes cruvas a la izquierda. No tenía bastant grip porque no se calentaba lo suficiente el neumático trasero. Otros años he conseguido hacer buenos tiempos, aunque no he tenido mucha suerte. Espero que me salga mejor este fin de semana"