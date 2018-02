MotoGP Márquez ya negocia con Honda para renovar su contrato en MotoGP 01:08 Marc Márquez y Dani Pedrosa, en el túnel del viento. / Alberto Ferreras Este jueves en el complejo Madrid Fly en Las Rozas, Marc Márquez y Dani Pedrosa han tenido la oportunidad de ‘volar’, en un sentido más literal que lo que hacen cuando ponen sus RC231V de Honda a 350km/h BORJA GONZÁLEZ Las Rozas (Madrid) Jueves, 8 febrero 2018, 18:06

Los dos pilotos españoles se han prestado a vivir una experiencia dentro de un túnel de viento vertical, además de que han ejercido de profesores para explicar cómo afecta la aerodinámica a las MotoGP con la suya plantada en otro túnel, en este caso horizontal. «Estamos experimentando», comentó Pedrosa sobre las modificaciones en el carenado que probaron a finales de mes pasado en el circuito de Sepang. «Las pruebas fueron bastante positivas, pero aún no es precisa al ciento por ciento la moto y tenemos que probarla en otras pistas y, sobre todo, entender cómo hacerlo y qué es lo que buscamos. Es un mundo nuevo y no hay tanta experiencia, la moto tiene ángulos y está todo el rato cambiando de sentido, de inclinaciones y de altura de delante».

En este caso, el menudo piloto español ejerció de modelo mientras que Márquez explicaba la relevancia de los flujos de aire en recta y cómo influyen elementos como el carenado, el caso o el mono, más la posición del propio piloto. «Hay que intentar acoplar bien el casco a la pantalla del carenado, meter bien los brazos y colocar de manera efectiva los pies», ilustraba el campeón de 2017 con su compañero como ejemplo. «En aerodinámica Dani me mete una paliza», reconocía entre risas.

Marc Márquez y Dani Pedrosa, en el túnel del viento. / Alberto Ferreras

Completado el primer test de pretemporada, el de Malasia, MotoGP se desplazará la semana que viene al desconocido Chang International Circuit de Buriram (Tailandia), donde se continuará con el trabajo con las motos 2018, aunque a tenor de lo visto en el arranque del año y por lo explicado por los propios pilotos, tanto Márquez como Pedrosa tienen menos de qué preocuparse con respecto a anteriores inicios de curso. «Es difícil aventurarse pues sólo hemos probado en Malasia, que es un pista que con calor suele tapar un poco algunos defectos, pero el motor tiene más potencia y más respuesta en bajos y eso nos permite tener un poco más de margen. En los dos últimos años habíamos sufrido de potencia en general y teniendo algo más de potencia creemos que en circuitos de más recta tendremos más margen», reconoció Pedrosa, el segundo más rápido en los tres días de pruebas en Sepang. «Es la mejor Honda con la que arrancamos de los últimos años», ha añadido Márquez. Es una moto que se puede conducir. Hace dos años fallaba en la recta y estaba muy lejos. Este año iba bien con la moto nueva y hemos empezado mejor que otros años».

Una buena herramienta para un año 'especial' todo y en el que, de nuevo, el mercado de fichajes y renovaciones va a marcar los primeros meses de competición, más teniendo en cuenta lo rápido que se movió todo hace dos temporadas, cuando tocó hablar del periodo 2017/2018. En ese sentido, ha aparecido un factor nuevo en el box Honda, Alberto Puig, nuevo 'team manager' de la escudería y que tendrá mucho que decir a la hora de diseñar la estrategia deportiva de HRC. Nadie duda de que la prioridad va a ser firmar dos años más a Márquez, mientras que quedan más abiertas las cosas en el caso de Pedrosa, que se reencuentra con Puig tras haber prescindido de sus servicios a finales de 2013.

01:08 Vídeo. Marc Márquez y Dani Pedrosa. / Alberto Ferreras

«Cuando hay años de renovación siempre se valoran opciones y en el pasado siempre he estado en este equipo, pero de cara al futuro es demasiado pronto. Hay que concentrarse en las carreras que es lo realmente importante. Si quieres renovar y seguir en los equipos punteros, tienes que ser rápido. ¿El papel de Puig en mi renovación? La verdad es que lo más importante es ir rápido, disfrutar y eso es lo que te lleva a tomar decisiones, no solo mías sino también del equipo».

No cerrarse puertas

Por su parte, Márquez valoró como muy positiva la llegada de Puig y confesó que ya está hablando con Honda sobre el nuevo contrato, aunque siempre dejando un mínima puerta entreabierta a escuchar otras opciones. «Busco lo mejor para mí y Honda será la primera a la que escuche y la que tenga prioridad en todo momento. El cuerpo me lo pide, y el corazón también, porque son los que me dieron la oportunidad, pero también hay que prestar atención a las otras fábricas», expuso, para a continuación reconocer los contactos.

«Ya he empezado a hablar con Honda y también debo saber escuchar a otras fábricas, ya sea Ducati, KTM o Yamaha. Se suele cambiar de marca para buscar una motivación externa o porque te vendrá mejor deportivamente, pero a mí no me falta motivación ni resultados», concluyó el de Cervera, que prefirió no asumir el rol de máximo favorito que le ha atribuido Pedrosa. «Visto el año pasado, no me atrevo a dar nombres, pero pongo a los dos pilotos oficiales Ducati y a los dos pilotos oficiales Yamaha. Luego a mi compañero, por supuesto, y a Zarco, que puede sorprender a más de uno. ¿Lorenzo? Ya acabó la temporada pasada muy bien y ha hecho el récord en el test de Sepang. Él mismo dice que quiere ganar el título este año».