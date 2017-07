Márquez defiende su reino alemán

Hay dos trazados en el calendario de MotoGP que Marc Márquez marca en rojo antes del inicio de la temporada. En ese ‘planning’ de posibilidades, teniendo en cuenta el estado de la moto, tanto Austin como Sachsenring son dos escenarios en los que el del Repsol Honda sabe que no ganar supone perder. Porque en ninguno de los dos circuitos conoce otra cosa que no sea la victoria, o por lo menos, en el caso del trazado sajón, desde 2010. Ese fue el año del arranque de una racha inmaculada de ‘poles’ y victorias que, como comentó el jueves, un día se romperá, aunque su esfuerzo y el de su equipo es el de que eso llegue lo más tarde posible.

Alemania ha visto a Márquez en la ‘pole’ en los últimos siete años, en tres cilindradas diferentes, y volverá a hacerlo este domingo. Es la posición desde la que se dispondrá a buscar el octavo triunfo consecutivo, este en un momento crucial del año. Porque ganando se aseguraría recortar puntos a los tres rivales que mantiene por delante en la general, y ampliar el colchón sobre su más inmediato perseguidor.

Una oportunidad aún mayor viendo que precisamente, sólo Dani Pedrosa, quinto en el campeonato a 28 puntos del líder Andrea Dovizioso y al que tiene a 17 puntos, no pinchó en el entrenamiento oficial de este sábado. Y es que en esa parrilla Valentino Rossi sólo pudo cazar el noveno puesto –en una jornada que mostró más que nunca las debilidades de la Yamaha versión 2017 en mojado–, Dovizioso se colocó décimo y Maverick Viñales undécimo.

«Está claro que es un punto a favor y pocas veces tendrás esta oportunidad de salir tú en la ‘pole’ y que los principales rivales, salvo Dani, salgan tan atrás. Así que si está seco tenemos que aprovecharla», reconoció Márquez, que se mostró muy, muy sólido con la pista seca durante el primer entrenamiento del día –el que más– y que supo también sacar provecho al asfalto mojado, condición en la que los pilotos se jugaron las posiciones de la parrilla de salida.

«Como Austin, este es un circuito en el que si vamos mal quiere decir que estamos muy mal», analizó en referencia a su superioridad en estos trazados, un buen termómetro de su situación y la de su Honda. «Es un circuito en el que tenemos que estar delante. Creo que estamos listos para luchar por la victoria, aunque aquí siempre puede pasar de todo y ahí sería importante terminar delante de los que están arriba en el campeonato. Intentaremos recuperar puntos, que creo que es lo más importante».

Pedrosa fue el único que aguantó el paso del autor de la ‘pole’. El catalán siempre ha rendido bien en Sachsenring, un escenario en el que ha ganado hasta seis veces, cuatro en la clase reina. «Esperemos que aquí mañana tanto los neumáticos como la pista estén en las condiciones óptimas para que la combinación funcione y podamos rendir bien, aunque tenemos un rival muy fuerte», comentó Pedrosa, que mantiene la cautela ante lo que puedan hacer el resto de favoritos, en un circuito en el que rindieron bien las Yamaha en seco y en el que Ducati, pese al resultado de Dovizioso, cumplió con un buen papel –Petrucci saldrá segundo y Lorenzo sextoH. «Pero no hay que olvidar que hay más pilotos en pista; tendremos que mantener mucho la concentración porque son muchas vueltas y el circuito es bastante revirado y habrá que estar atento».

Polémica entre Viñales y Márquez

Fuera de las expectativas deportivas el día también dejó la polémica entre Viñales y Márquez, que se encontraron y tocaron durante el oficial, algo que enojó al piloto de Yamaha, que apuntó hacia la intencionalidad de un rival con el que todavía no se ha encontrado en pista pese a que ese era el esperado duelo para este curso. «Cuando he entrado en la curva dos le he pasado y luego él, al salir de esa curva ha frenado con mi moto. No ha ido a hacer la curva. Ha ido a frenar conmigo. No sé qué decir. No pasa nada».

Una indignación que terminó con los dos pilotos reunidos por Dirección de Carrera, aunque sin mayores consecuencias. «No le he escuchado», contestó Márquez intentando evitar agrandar el enfrentamiento, «pero en caliente se dicen muchas cosas. Los dos tenemos el mismo objetivo, que es ganar el Mundial y sabemos, al menos yo lo sé, que tengo que estar centrado en el box y en la carrera».

Segunda 'pole' para Canet

En Moto 3, segunda ‘pole’ de la temporada para Arón Canet que en una gran última vuelta fue capaz de ‘levantar’ el mejor puesto de la parrilla al líder Joan Mir. Ha conseguido la ‘pole’ después de que cayera un chaparrón. ¿Se la ha jugado mucho?, se le preguntó. «Me ha salido. Hay veces que se te cruzan los astros y te aparece ese ’set up’ base que tanto me ha costado encontrar durante el fin de semana y lo he encontrado justamente para esa salida. Es para estar contentos. El ritmo de carrera es para poder estar delante y luchar por la carrera», explicó.

Por su parte, el italiano Franco Morbidelli (Kalex) logró su quinta ‘pole’ del curso en Moto2 al desbancar en la última vuelta del liderato a su compañero de equipo Álex Márquez, con Sandro Cortese (Suter).