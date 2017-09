Rossi pasa la prueba en un día marcado por la lluvia

Como en la jornada previa, Valentino Rossi acaparó todo el protagonismo del inicio del Gran Premio de Aragón, en un día en que el agua terminó compartiendo la primera plana con el italiano. Y es que justo comenzó a llover sobre el Motorland un par de minutos antes del arranque de la primera sesión de un evento en el que las previsiones sólo apuntaban a lluvia el viernes, un factor que ayudó en parte a Rossi en la reentrada a la competición tras perderse la cita de Misano. Todos los periodistas gráficos ocupaban la salida del box de Yamaha esperando el momento, con el holandés Michael Van der Mark, el teórico sustituto de Rossi, atento desde un rincón a los movimientos del italiano. Ocho vueltas completó en su primera prueba, el primer libre, con la pista medio mojada, en una sesión con poca acción en pista; por la tarde llegó hasta las 13, en ambos casos muy retrasado en la clasificación, eso sí, en un día poco propicio para asumir riesgos. «Quizás ha ido un poco mejor de lo que esperaba, pero ha sido en mojado», reconoció Rossi, que aprovechó el menor esfuerzo físico que exige rodar con agua para retomar las sensaciones con su M1. "La posición de la moto es buena, incluso mejor que con la R1», explicó en referencia a la moto de calle con la que rodó en Misano lunes y martes. «He podido pilotar sin mucho dolor y la otra cosa positiva es que después de dos entrenamientos la pierna está bien, no me duele y tampoco está más hinchada, no la siento mal».

Superada la primera prueba, Rossi tendrá que afrontar mañana la segunda, mucho más difícil. Y es que se espera que la segunda jornada sea completa en seco, con todos los pilotos teniendo que exprimir el tercer entrenamiento libre para hacer el trabajo pendiente después de un anodino día en el que Dani Pedrosa finalizó como el más rápido. Pedrosa, que había sufrido muchísimo en Misano en agua -sólo sumó un punto e incluso terminó siendo superado por Cal Crutchlow que previamente se había caído-, recuperó sus sensaciones en mojado en una pista con unas condiciones de agarre mucho mejores que la italiana, que dejó más de 80 caídos entre los competidores de las tres carreras del domingo. «No es esta una pista especialmente de buen grip en lluvia, pero es bueno», analizó el de Honda, que concluyó el día por delante de Jorge Lorenzo y de Johann Zarco. «De hecho, es lo que ya sabía antes de salir en el warm up de Misano, lo que pasa es que allí las condiciones son otras y se dan ciertos valores que no son los que van bien para rodar rápido. Desafortunadamente eso nos afectó allí aquel día, en domingo. Sabíamos que éramos rápidos antes de eso y que fue una cosa muy excepcional, como cuando me pasó en Holanda». Tampoco Marc Márquez, cuarto, extrajo muchas conclusiones del primer día de uno de los circuitos que tiene marcado en rojo como propicio para reforzar su liderato. «Simplemente lo que puedes sacar es para el piloto, familiarizarse un poquito con la pista y sí que la conocemos todos, pero siempre va bien rodar un poco, pero poca cosa más», dijo el de Cervera, que sólo dio nueve vueltas, el que menos sólo 'superado' por el colíder de MotoGP, Andrea Dovizioso.