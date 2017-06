GP ALEMANIA Viñales: «Habría arriesgado más en Mugello» Maverick Viñales. / Efe Maverick no oculta que aunque preferiría ir líder del Mundial, no serlo le permite estar «más tranquilo» en la carrera BORJA GONZÁLEZ Sachsenring Jueves, 29 junio 2017, 20:57

Antes de Montmeló, Maverick Viñales se había marcado como objetivo llegar al parón de verano como líder de la general. Será la carrera de Sachsenring que dictamine si puede o no cumplir con esa meta.

-La lluvia parece la tónica del fin de semana…

-En Assen hice un buen trabajo y aprendí la base para ser fuerte en agua. Si los entrenamientos son en agua tenemos bastantes posibilidades para hacerlo bien.

-¿Qué ha aprendido en agua?

-Sobre todo el set up de la moto. La dirección a seguir para tener un buen feeling en agua. Los dos años en Suzuki me han perjudicado porque he perdido mucha confianza en agua, pero con la Yamaha se puede ir muy rápido. Sabemos cuál es el set up que funciona en agua y si llueve lo usaremos.

-¿Hay forma de ganar a Márquez en Alemania?

-Se intentará. El año pasado me sentí muy bien durante todos los entrenamientos y creo que es un circuito que se adapta bastante bien a mi estilo de pilotaje, sobre todo el tercer y cuarto sector. Tendré que mejorar el segundo, que es cuando la Honda está más fuerte.

-¿Pedrosa estará en la pelea por el Mundial?

-Por supuesto, además ésta es una pista que siempre ha estado ahí y estará fuerte. Seguro que tiene carreras buenas y se vuelve a reenganchar, es lo que ha pasado a todos este año. 28 puntos con medio campeonato por delante, no es nada.

-En un campeonato tan igualado, ¿la cabeza manda más?

-Si llego a saber que estaría segundo aquí en Mugello hubiera arriesgado para pelear por la victoria.

-¿Le viene bien haber perdido el liderato para quitarse algo de presión?

-Nunca viene bien, porque al final son más puntos que tienes, pero sí es verdad que estoy más tranquilo.

-Con tantos candidatos, ¿qué es lo más difícil de gestionar?

-La regularidad. Este año está costando mucho, no sólo a mí, a todos los pilotos. En el tema de neumáticos estaría bien que de una vez por todas trajeran los mismos compuestos para poder hacer un trabajo con continuidad de un fin de semana a otro. Te pasas todo el fin de semana probando neumáticos, ahora también chasis… Así no se puede mejorar.

-¿Aquí puede haber lío?

-Seguramente sí, pero esperemos que funcione bien. Habrá pilotos que no prueben bien todas las gomas, porque el viernes tienes que utilizar un neumático para tirar fuerte. Está claro que el asfalto es nuevo y nadie lo ha probado, así que también es una incógnita para todos los pilotos.