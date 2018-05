El Rally Festival Trasmiera arranca pleno de viejas glorias

El Rally Festival Trasmiera, junto al Santander Cantabria la prueba más importante del calendario automovilístico local -aunque el Trasmiera es de carácter no competitivo- arranca esta tarde con la primera especial en Anero después de que ayer se presentara oficialmente en el Centro Cultural Ramón Pelayo de Solares. La competición de clásicos, que arrastra aficionados no solo cántabros sino de otras comunidades en un desplazamiento masivo, reúne a viejas glorias, tanto vehículos como pilotos. Entre ellos el finlandés Juha Kankkunen, campeón mundial de rallies en cuatro ocasiones.

Los que ya peinan canas vieron estos coches en directo cuando ganaban pruebas por todo el mundo, haciéndoles recordar estos días aquellos años que para muchos fue la época dorada del automovilismo deportivo. Por otro lado están los jóvenes que nunca tuvieron la oportunidad de ver a esos coches compitiendo y que en esta prueba tienen la ocasión de ver en directo vehículos emblemáticos.

RALLY TRASMIERA Horarios Hoy, jueves 18.30 Salida primera etapa 19.33 Llegada primera etapa Mañana, viernes 12.30 Firma de autógrafos 16.30 Salida segunda etapa 20.15 Llegada segunda etapa Sábado, día 12 08.30 Salida tercera etapa 16.18 Llegada tercera etapa Tramos Hoy, jueves 19.03 TC1 (Ravenol-Anero) (11,27 kilómetros) Mañana, viernes 17.03 TC2 (Güemes) (14,53 kilómetros) 18 10: TC3 (Ribamontan al Monte) (7 likómetros) 19.36 TC4 (Playas de Noja) 2,30 kilómetros Sábado 12 de mayo 08.53 TC-5 (Alisas) (8,18 kilómetros) 09.26 TC6 (Asón) 6,45 kilómetros 10.47 TC7 (Matienzo-Llueva) (10,57 kilómetros) 11.25 TC8 (Bárcena de Cicero) (8 kilómetros) 15.45 TC-9 (Hermosa) (11,25 kilómetros) 16.18 TC10 (Peña Cabarga) (4,91 kilómetros)

Aquí es donde radica uno de los éxitos de esta prueba, ya que sus organizadores han logrado reunir una auténtica colección de joyas de los setenta, ochenta y noventa en un evento sin comparación en toda España. Coches como los Peugeot 205 Turbo 16, Audi Quattro, Ford RS 200, Toyota Celica, Lancia Stratos, Renault 5 Maxi Turbo, Seat Córdoba WRC y un largo listado de vehículos en manos de pilotos de muy dispar procedencia. Porque además de los españoles se han citado equipos procedentes de Francia, Inglaterra, Andorra, Finlandia, Holanda, Bélgica, Alemania e Irlanda.

Sin duda todo un lujo para Cantabria, ya que es muy difícil reunir a tantos vehículos en un mismo evento, además de ser una importante fuente de ingresos, puesto que el año pasado -siempre según la organización- fueron más de 30.000 las personas que vieron alguno de los pasos.

Tres apellidos ilustres

En el automovilismo deportivo hay apellidos que han escrito muchas páginas de su historia, y tres de ellos estarán participando en el Trasmiera: McRae, Toivonen y Kankkunen. Los McRae están representados por el patriarca de la familia, Jimmy McRae, (padre del difunto Colin), que ya participó el año pasado y que fue una de las atracciones de la prueba. El veterano piloto estará este año al volante de un Ford Sierra Cosworth, como hizo el pasado año. Otro que repite es Harri Toivonen (hermano del fallecido Henri Toivonen), piloto que el pasado año acudía por primera vez y que quedó prendado de la prueba, repitiendo esta vez al volante de un espectacular Ford Escort WRC. El tercer apellido ilustre es Kankkunen, que participa con el mismo Toyota Celica con el que ganó en 1994 en el Rally de Portugal.

Si hablamos de apellidos, otro que no faltará a la cita es Antonio Zanini, piloto español que marcó una época en España en el mundo de los rallies y que no ha querido perderse esta prueba, aunque por desgracia no de la manera que a él le hubiera gustado. En un principio la organización le había invitado a participar, pero compromisos personales sólo le permitirán estar mañana, viernes, en el acto de firma de autógrafos. Una de las citas importantes de este evento y que tendrá lugar entre las 12.30 y las 13.30 horas en el parque de asistencia de Hoznayo.

Si bien la prueba no es competitiva y los tiempos no son efectivos en las especiales, hoy comenzarán a llenarse las cunetas con la primera de ellas. Un tramo al que los equipos tienen que dar dos vueltas, de modo que los aficionados pueden ver en algún momento determinado a varios coches rodando juntos. Son 11,27 kilómetros y comenzará a las 19.03 horas, pero la carretera se cerrará una hora y media antes del comienzo, sin que se descarte un cierre anterior si la afluencia de público es excesiva.