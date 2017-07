AUTOMOVILISMO Sordo sube un puesto en Finlandia Dani Sordo está a casi cuatro minutos del primer clasificado en el Rally de Finlandia . / EFE El cántabro asciende hasta la novena posición, en un rally que encabeza el piloto local Esapekka Lappi FÉLIX ORTIZ Domingo, 30 julio 2017, 12:35

El cántabro Dani Sordo ascendió una posición en la jornada de ayer en la segunda etapa del Rally de Finlandia, novena prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de Rallies que concluye en la jornada de hoy.

Sordo se vio beneficiado tras el abandono de Jari-Matti Latvala, que se vio obligado a retirarse cuando lideraba la prueba. Una avería mecánica en su Toyota le privó de seguir la bonita lucha por la primera plaza que estaba protagonizando junto a su compañero de equipo, el también fines, Esapekka Lappi.

CLASIFICACIÓN RALLY DE FINLANDIA 1. E. Lappi (Toyota ) 2h.13 | 02.7 2 T. Suninen (Ford) a 49.1 s. 3 J. Hänninen (Toyota) a 53.4 s. 4 E. Evans (Ford) a 54.7 s. 9. Dani Sordo (Hyundai) a 3.54

Lappi domina la clasificación general con 49 segundos, diferencia que en un principio, y si en los tramos de hoy no hay ninguna sorpresa, le seria suficiente para conseguir la victoria, algo que seria sin duda muy importante para Toyota, pero también para este joven piloto que en apenas cinco carreras en la máxima categoría ya esta a punto de lograr su primera victoria.

Las siguientes plazas están mucho más disputadas, ya que hay tres pilotos en apenas cinco segundos, donde hay que destacar sobre todo el rally que está protagonizando otro de los jóvenes pilotos que vienen apretando a los veteranos, Teemu Suninen, que con uno de los Ford ayer acababa en la segunda plaza, con Hanninen detrás a poco mas de 3 segundos y a Evans con un segundo más, por lo que estos tres pilotos seguro que en las cuatro especiales de hoy lo darán todo para concluir en el podio.

Los cinco primeros clasificados los cierra el primer piloto de Citroën, Craig Breen, aunque ya esta a mas de un minuto de la cabeza. El piloto irlandés es ahora el objetivo que se ha marcado Thierry Neuville para la jornada de hoy. Acabar quinto para el piloto de Hyundai sería muy importante de cara a sumar puntos ante el abandono en el primer día de Ogier, que si bien ayer comenzaba la prueba, tenia que retirarse por no encontrarse bien su copiloto, esperando que hoy si este recuperado para intentar sumar los puntos de la Power Stage.

Para Sordo la jornada no fue mucho mejor que la anterior, pues mantuvo sus posiciones en las diferentes especiales y ascendió una posición en la general tras el abandono de Latvala, pero se encuentra a casi cuatro minutos del líder.

Sordo no ha encontrado el ritmo en ningún momento con un coche que tampoco estaba al gusto de su compañero Neuville, por lo que se deduce que los coreanos no han dado con los reglajes más adecuados para esta prueba, por lo que habrá que esperar a las citas que ahora vienen de asfalto para volver a ver en cabeza a los Hyundai. «No está siendo un fin de semana fácil para nosotros. Hoy en las segundas pasadas a los tramos, con más grip, ha ido un poco mejor, pero no hemos encontrado el ritmo adecuado para estar en los tiempos de cabeza. Es increíble pilotar un World Rally Car en estas especiales, pero es difícil cuando no estás luchando por estar entre los primeros», comentaba el piloto español de Hyundai

Todo lo contrario le esta sucediendo a Toyota, equipo que en esta prueba está demostrando que avanza muy deprisa en su puesta a punto, y a pesar de ser un coche totalmente nuevo, en esta prueba podrían sumar su segunda victoria del año tras la lograda por Latvala en Suecia.