Automovilismo La tierra de México reta a Sordo El Hyundai de Sordo, en una edición del Rally de México. / EFE El cántabro regresa al equipo Hyundai tras su ausencia en Suecia en un rally en el que también estará presente el francés Sébastien Loeb FÉLIX ORTIZ SANTANDER. Jueves, 8 marzo 2018, 07:18

Los cántabros Dani Sordo y Carlos del Barrio llegan a México para disputar su segunda prueba de la temporada, tercera del Mundial WRC. Tras su ausencia del equipo Hyundai en el Rally de Suecia, el piloto cántabro llega motivado tras su victoria reciente en una de las pruebas de las GSeries que se disputan en Andorra sobre hielo, superficie que en poco se parece a la tierra del rally mexicano.

Sordo y Del Barrio cuentan con una retrasada posición de salida que les beneficiará en la primera jornada, ya que los que les preceden limpiarán una carretera que los cántabros encontrarán en mejores condiciones para luchar con el crono, por lo que tendrán que aprovechar esta oportunidad en la primera jornada para obtener la mayor diferencia posible para el resto de etapas. «Estoy feliz de volver a la alineación del equipo para el Rally de México», señala Sordo. «Siempre he disfrutado conduciendo en las especiales mexicanas, que están llenas de apasionados aficionados que nos animan y apoyan durante todo el fin de semana. La limpieza de las carreteras en México puede crear una gran diferencia entre los primeros en el orden de salida y los que salen detrás. Espero que podamos beneficiarnos un poco de nuestra posición y competir por las primeras plazas».

El cántabro ha participado en ocho ocasiones en esta prueba. Nunca ha pisado el podio, aunque en cuatro ocasiones ha terminado en la cuarta posición.

Loeb vuelve al Mundial

El regreso de Sébastien Loeb al Mundial en este Rally de México es toda una incógnita sobre el rendimiento de quien para muchos es el mejor piloto de rallies de la historia. Al francés el orden de salida también le beneficia, al salir por delante de él todos los habituales del certamen, por lo que encontrará las especiales mucho más limpias que el resto. Un regreso que será seguido por muchos con lupa, ya que el duelo entre los dos Seb -el otro es Ogier, su sucesor en el trono del Mundial- es esperado desde hace tiempo.

«Este es un rally que siempre me ha encantado, pero no tengo ni idea de dónde estoy respecto al resto de pilotos, así que estoy impaciente por empezar, aunque habrá que tener en cuenta que el 28% de la carrera será nueva para mí, en comparación con el 4% para los demás. Espero que mi posición de salida del viernes me ayude a aclimatarme, porque con la normativa actual hay que hacer un buen primer día o sufrirás el resto del rally», señala el nueve veces campeón mundial.

La prueba comienza en la jornada de hoy con el Shakedown, que dará paso a la siempre colorida ceremonia de salida y una corta superespecial urbana que recorre los túneles mineros en Guanajuato. La edición de este año del Rally de México constará de veintidós especiales que suman un total de 344,49 kilómetros cronometrados. Especiales en las que influye mucho la altura en la que se disputan, lo que hace bajar el rendimiento de los motores. Mañana se disputará la especial más larga de este Rally de México y también de todo el Mundial: El Chocolate. Con sus 31,44 kilómetros también marca el punto más alto de la temporada, al disputarse a más de 2.700 metros. El compañero de Sordo en el equipo Hyundai, el belga Thierry Neuville, llega a México como líder del Mundial WRC.