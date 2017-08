Oscar González gana el primer Memorial Armando Cuesta en la bolera de La Vega De izquierda a derecha, Gregorio Alonso, Ilda Domínguez y Oscar González El torneo se ha organizado en recuerdo del que fuera exalcalde de Vega de Liébana e impulsor del concurso de bolos del municipio PEDRO ÁLVAREZ La Vega (Vega de Liébana) Martes, 15 agosto 2017, 10:56

Con unabolera llena de aficionados, se celebró en la tarde de ayer en la localidad de La Vega, en el municipio de Vega de Liébana, el I Memorial Armando Cuesta, que toma el nombre del que fuera alcalde del municipio, ya fallecido, que fue un gran aficionado e impulsor del juego de los bolos. Durante el concurso, Gregorio Alonso, alcalde de Vega de Liébana, dio lectura a la resolución de alcaldía por lo que el concurso de ases de Vega de Liébana, se comenzaba a denominar a partir de este año, Memorial Armando Cuesta, después de que un importante número de jugadores de bolos solicitase dicho reconocimiento, por organizar el concurso durante más de 20 años. Mariano Gómez, teniente alcalde del Ayuntamiento, entregó a su viuda, Ilda Domínguez, un ramo de flores.

En el concurso participaron ocho jugadores y después de las correspondientes tiradas, pasaron a la final tripartita, Rubén Haya, con 130 bolos; Lolo Lavid, con 129, y Oscar González, con 127 bolos. A continuación quedaron Jonathan García, 124; Rubén Rodríguez, 123; Gabriel Cagigas, 122; Victor González, 119, y Raúl de Juana, 98 bolos.

En la final, tanto Oscar como Rubén comenzaron a destacarse de Lavid desde el primer momento, ya que éste tuvo una bola queda, lo que también le ocurriría a Oscar, por lo que la final estuvo muy disputada hasta el último momento, resultando finalmente ganador del I Memorial Armando Cuesta, Oscar González, que totalizó en la final 152 bolos, seguido de Rubén Haya, con 144 bolos, y Lolo Lavid, con 127 bolos

Al concluir el concurso, Oscar González, recordó al fallecido Armando Cuesta, exalcalde de Vega de Liébana, diciendo que “me ha entregado su viuda el premio, y tengo que decir que Armando siempre me quiso siempre muchísimo cuando he venido a Vega de Liébana, y esta victoria está dedicada a él allá donde esté” y con respecto al concurso dijo que “he encontrado un poco de dificultad para clasificarme, pero pasé a la final frente a dos grandes jugadores como Lavid o Haya y he disfrutado mucho en la bolera. Estos días tengo que estar muy agradecido, porque he conseguido victorias en concursos y estoy muy contento de los resultados”.

El Memorial estuvo organizado por el Ayuntamiento de Vega de Liébana y patrocinado por “Liébana. Cantabria 2017. Año Jubilar”, contando con la colaboración de la sucursal del Banco de Santander en La Vega. Los premios en metálico, que estuvieron acompañados con cestas de productos típicos del municipio, fueron entregados por Gregorio Alonso, alcalde de Vega de Liébana, concejales de su Ayuntamiento, de Potes y de Pesaguero; Julio Cires, presidente de la Mancomunidad; Francisco Linares, alcalde de Herrerías; viuda e hijo de Armando Cuesta; Manuel Muela, cura de Vega de Liébana, y el juez de paz de La Vega.