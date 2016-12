"Hasta el momento el Racing no ha recibido una comunicación oficial de la marcha de Laro"

El Racing quiere aprovechar las Navidades para abrir las puertas y dejar que entren los que faltan y salgan los que sobran. El martes se confirmó que Laro Setién dejará el club y pondrá rumbo a Ferrol en busca de más minutos sobre el terreno de juego. Y parece que no será el único que dejará un hueco en el vestuario verdiblanco. Este martes, fue el albaceteño Santi Jara el que deshizo las maletas en La Albericia y se encontró con sus nuevos compañeros. A novedad por día. Parece que esa va a ser la dinámica a lo largo de las próximas semanas.

Lo que ocurre es que tanto en el capítulo de las entradas como en el de las salidas el club quiere hacer las cosas bien. Sin pausa, pero sin prisa para no dar un paso en falso ni lamentarse en junio de algunas de las decisiones invernales. Un ejemplo es el del canterano. Ya es un hecho que se marchará a Galicia, pero "hasta el momento el Racing todavía no ha recibido ninguna comunicación oficial del jugador", explicaba este miércoles el presidente de la institución, Manolo Higuera, quien recordaba que no hay acuerdo entre las partes, sino que es una "rescisión unilateral" y en El Sardinero siguen estudiando cómo actuar "para que el Racing no se vea perjudicado".

En la rueda de prensa de este miércoles, previa al partido contra el Athletic, más comprensivo con el jugador se mostraba Ángel Viadero. El tono del entrenador cántabro era diferente. "Él ha comunicado que quiere contar con más minutos. Todos los canteranos eran conscientes de que iban a entrar poco a poco. Tienen que ir adquiriendo minutos de competición, experiencia y nivel físico. En ese sentido, el tiempo corre en su favor", explicaba el técnico de Canalejas. Porque está convencido que la mejor versión de los Sergio Ruiz, Alberto, Javi Cobo, Gándara y compañía llegará a partir de enero, después de un descanso navideño que necesitan: "Son muy generosos, pero su cuerpo todavía se está acostumbrando. Nuestra idea era contar con todos hasta el final". En ese ‘todos los canteranos’ ya no se incluirá a Laro.

Y en el ‘todos’ de la plantilla, lo más probable es que haya otras bajas. La de Kamal parece segura. Bontempo, que llegó con la temporada ya empezada, puede subirse a ese mismo carro después por su rendimiento discreto sobre el césped. "Puede haber una salida más, pero no voy a dar nombres hasta que esté cerrada", confirmaba Higuera al ser preguntado por ambos. Por último, y a consecuencia de las lesiones, el club también piensa en quitar la ficha a César Díaz –hasta final de temporada– para dejar taquillas libres en el vestuario.

"Gestiones abiertas"

El presidente del Racing tampoco da pistas de quiénes las ocuparán. El club sigue trabajando, con gestiones abiertas pero con mucha discreción. "No hemos sacado la ametralladora para ver qué a damos, sino que tenemos objetivos concretos", explicaba el presidente verdiblanco. La pieza mayor es el delantero para que acabe la dependencia goleadora que el equipo tiene de Aquino. Ese delantero será el primero en llegar. Las condiciones son: sobre todo que marque, pero también que sea un jugador de garantías en Segunda División para que si se cumple el objetivo del ascenso el equipo de la siguiente campaña tenga una base sólida.

Casi todas las energías de la directiva y el cuerpo técnico "se centran en ello". Viadero quiere que las dos nuevas incorporaciones se complementen entre sí. Así que hasta que no venga el delantero no hay prisa para el tercer fichaje. "Va a depender mucho de sus características", confirmaba el técnico. Con eso, habrá que llegar hasta junio.