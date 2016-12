"Venir al Racing no es dar un paso atrás en mi carrera"

"Hay que ir al mercado y cuanto antes lleguen los jugadores, mejor. Eso sí, no voy a traer a nadie que no me convenza por las prisas". Con esa idea que expresa Ángel Viadero al finalizar el último partido de la primera vuelta contra el Izarra se ha fraguado el fichaje de Santi Jara, que ayer fue presentado oficialmente con el Racing. Su búsqueda ha durado semanas, pero cuando el club dio con el extremo derecho manchego, el acuerdo llegó en pocos días. "No puedo decir que soy del Racing de toda la vida, pero tenía muchas ganas de venir y no me lo pensé dos veces", afirmó Jara, quien antes de dar el sí definitivo sondeó el terreno. Habló con sus excompañeros del Albacete César Díaz y Córcoles y con Domínguez, con quien coincidió en el Sporting.

Allí adquirió experiencia en Segunda División. Llega de una aventura continental que le trasladó hasta la Primera de Georgia, pero recalar ahora en Santander "no es un paso atrás en mi carrera". Como todos los que han tenido que enfrentarse a una presentación desde que el técnico santanderino cogió las riendas del Racing, tiene la lección aprendida: "Vengo aquí a intentar ascender al Racing. Suena a tópico, pero es una realidad. Este equipo no es para jugar en Segunda B, qué mínimo que estar en Segunda". Si lo logra, él continuará en Cantabria al menos otra temporada. Si no, habrá que negociar a partir de verano.

Con unos equipos ha jugado por la derecha –su posición natural– con otros por el extremo izquierdo… Incluso en media punta: "Me encuentro cómodo en cualquier lugar, pero lo más habitual ha sido la banda derecha". La que estarían ocupando ahora mismo Óscar Fernández y César Díaz si no se hubiesen lesionado y por la que han pasado tanto Laro como Coulibaly en los últimos encuentros. Allí intentará demostrar que es rápido, que le gusta driblar y conducir el balón y que tiene un buen golpeo, las tres características que le definen. "Nos va a ayudar a tener más poderío ofensivo y una riqueza que habíamos perdido", afirmaba Ángel Viadero minutos después. Hoy no vestirá la camiseta contra el Athletic, pero después de jugar hasta hace escasos días en Georgia, está en plenas condiciones de competir. En el primer partido de la segunda vuelta ante el Palencia disputará sus primeros minutos.

Compartir entrenamiento

Un día después de compartir un entrenamiento con sus nuevos compañeros, todavía no ha tenido tiempo para poner en su cuenta de Twitter el nombre de su actual club –aún figura Saburtalo CF–, pero sí para documentarse sobre el Racing de Viadero. Sobre el Racing, y sobre sus rivales en el grupo I. "Está claro que la Cultural ha hecho muy buenos números, pero hay que ser realista, porque sólo están cinco puntos por encima. La temporada es muy larga para todos. Tenemos que mantener lo que se ha hecho en la primera vuelta y después ver si los números dan para ser primero o sólo para jugar el play off", concluye Jara, que da por hecho que quedarán entre los cuatro primeros. En el Racing están convencidos de que su llegada es una paso más hacia la consecución del objetivo del ascenso.