Bontempo ya no es jugador del Racing

Leo Bontempo ya no es futbolista del Racing. El club verdiblanco, informa en un comunicado, y el futbolista argentino "han alcanzado un acuerdo para la rescisión del contrato que ligaba al jugador hasta el próximo 30 de junio." Bontempo, que venía de jugar la en la Primera División argentino, no ha cumplido con las expectativas . Ha disputado 820 minutos, repartidos en trece partidos.

Su apresurada llegada al Racing, rápida y de urgencia, no le ha permitido adaptarse y hasta la fecha lo que esperaba que fuese un trampolín al fútbol europeo no ha llegado. La recuperación de Julen Castañeda, otro de los jugadores de confianza de Viadero, y la versatilidad de Gándara aseguran con garantías el puesto de lateral izquierdo. Pese a lo que pudiera pensarse, el argentino no le ha supuesto apenas un desembolso a las arcas verdiblancas por lo que en lo económico no supondría un descalabro.

La baja de Bontemo podría dejar vacante una ficha, algo que permitiría incorporar en el mercado de invierno un refuerzo. Actualmente tiene ocupadas las 16 fichas destinadas a futbolistas mayores de 23 años que obliga el reglamento por lo que es estrictamente necesario que alguien salga para que lleguen fichajes. Por otro lado, ya se ha solicitado a la Federación la baja por lesión de larga duración de César Díaz, circunstancia que posibilitará la inscripción de Santi Jara, fichado el pasado lunes. Ahora bien, para cumplir con los deseos de la directiva y cuerpo técnico de sumar, además del asturiano, un delantero y un mediocentro de corte defensiva urge que se produzcan salidas; la de Laro, al no tener más de 23 años, no cuenta para tales efectos.