Media entrada en San Mamés en un partido que los cántabros querían ver

Al final, y como era bastante previsible, San Mamés no sólo no presentó una gran entrada, sino que apenas superó la mitad del aforo. Una eliminatoria virtualmente sentenciada, a pesar de la buena imagen que volvió a ofrecer el Racing durante casi todo el partido pese al 3-0, las fechas y el hecho de enfrentarse a un rival de Segunda División B no arrastraron a la afición vizcaína. Athletic y Racing jugaron así el partido con menos público de lo que es habitual en el nuevo estadio bilbaíno.

Sin embargo, y a pesar de lo paradójico de la situación, el Racing tampoco tuvo más margen de actuación en unas semanas en las que sus aficionados había mostrado su gran predisposición para viajar al Bilbao. El Athletic envió en su momento algo más de 500 entradas que se agotaron de inmediato, el mismo día en que se pusieron a la venta en la taquillas de los Campos de Sport. Pese a que el club pidió de inmediato más localidades, ya en el momento de recibir las primeras eran conscientes de que iba a resultar muy difícil que los rojiblancos aumentaran su remesa.

Así ocurrió, en parte por el gran número de abonados que tienen los vascos, con la obligada reserva de asiento, y en parte por el escaso interés de los locales porque la hinchada visitante fuera demasiado numerosa. En plena campaña de Navidad, cedió además algo más de 3.000 localidades en una iniciativa solidaria con la Cruz Roja de Vizcaya por la que se cambiaba una entrada por un juguete.

Así fue como algunos centenares de cántabros consiguieron su billete, lo que unido a aquellos que consiguieron un carné del Athletic permitió completar el millar aproximado de seguidores que finalmente se desplazaron para seguir al Racing, que como sus propios aficionados viajó y regresó en el día.

La inferioridad numérica y en el marcador no impidió tampoco que los aficionados santanderinos se dejaran oír en algunas ocasiones en San Mamés, para ser rápidamente contestados por la afición vasca. Después tocó regresar con el mal sabor de boca que siempre deja una derrota, por mucho que sea esperada, pero con la satisfacción de ver cómo su equipo había plantado cara frente a un Primera. Frente a uno de los históricos. Como lo es el Racing. Como en los viejos tiempos.