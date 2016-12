Salvando las distancias

Poco importa lo que diga el sistema métrico: la distancia es un parámetro variable, que además no sólo se mide en kilómetros. Y en esa variabilidad influye, sobre todo, lo emocional, porque de Santander a Bilbao, a eso de las seis de la tarde, no hay ni cien kilómetros de distancia, que uno cubre con la alegría del crédulo, con la fe del optimista. En alas de la esperanza, los racinguistas volamos sobre la Autovía del Cantábrico, y no nos rebaja el exceso de pulsaciones ni el radar criminal de Saltacaballo.

Luego entras en Bilbao, y empiezas a tomar conciencia de la magnitud de las distancias. Y es que lo que más envidia provoca de jugar en San Mamés no es que su flamante estadio no se caiga a pedazos, ni que no esté sucio como si hubiera sufrido un tsunami, ni que los baños no sólo no sean una porqueriza sino que hasta tengan agua corriente. Ni siquiera el hecho inimaginable en los Campos de Sport de que haya un asiento en cada localidad, y encima no esté roto. Aunque hay que reconocer el asombro al descubrir sus inmensos avances tecnológicos, pues disponen de un invento supermoderno –dos, en realidad, ubicados en las esquinas noroeste y sudeste– donde puedes saber con un golpe de vista el minuto y el resultado. ¡Qué invento! Parece ser que los llaman marcadores.

Pero lo que realmente nos hace palidecer de envidia sucede fuera del estadio, y tiene que ver con la trascendencia que el Athletic tiene para Bilbao. Impresiona ver cómo la ciudad se vuelca con su equipo, cómo las calles están engalanadas con banderas, en la entrada de las tabernas pero también en los balcones. Cómo las bufandas son rojiblancas, hasta las de quienes no van al estadio, y cómo la afición se vive también en las calles, de manera que ni siquiera hace falta entrar al campo para ver el partido, porque los bares sacan fuera sus televisores. Las comparaciones resultarían, por supuesto, odiosas.

Pero es que dentro del estadio las distancias no hacen sino agrandarse. Cuentan los que ayer tuvieron la fortuna de pisar moqueta que la delegación oficial racinguista era para no perdérsela. Trajeados y encorbatados, los directivos cántabros recorrieron la zona noble del estadio con la misma reverencia y cara de asombro con la que los niños de provincias de antaño subíamos las escaleras mecánicas del Corte Inglés o Galerías cada vez que viajábamos a la capital.

Que sí, que está muy bien eso de la admiración y la necesidad de aprender del grande, pero ayer había que ir a asaltar San Mamés, no a quedarse con la boca abierta ponderando las mil maravillas del rival.

Menos mal que los nuestros se empeñaron en relativizar las distancias, sobre todo las de categoría; por un lado, los más de un millar largo de racinguistas, que íbamos a lo nuestro, y de ninguna manera podíamos permitir que una derrota o tres goles nos amargaran la fiesta. Por el otro, sobre el ‘prao’, los verdiblancos se empeñaron en demostrar que se puede militar en Segunda División B y sin embargo ser de Primera. Luego ya llegaría la realidad, en forma de avalanchas de rematadores de clase internacional, para poner las cosas en su sitio, pero el Racing pudo volver orgulloso de haber plantado cara a los leones, y realizar un papel más que honroso.

A fin de cuentas, se trataba de estrenar el nuevo San Mamés. Lo de la remontada habrá que dejarlo para tiempos mejores, aunque si Aquino llega a haber afinado más en aquel zapatazo del primer tiempo, quién sabe…

Sin parada en Hoznayo, de Bilbao a Santander hay un interminable centenar de kilómetros, ralentizados por un atasco que sólo sirve para poder sintonizar por internet las emisoras cántabras y escuchar las conclusiones de Viadero sobre el milagro que pudo ser y no fue. Durante muchas semanas, su equipo nos ha hecho soñar; todos sabíamos que era casi imposible y al final se impuso la lógica, pero la esperanza que nos han regalado no tiene precio.

2017 tiene que ser nuestro año, pero entre tanto, seguiremos con nuestro sino. Y es que sólo hay una cosa peor que sufrir viendo al Racing: no poder verle. Y por delante tenemos dos semanas sin fútbol.