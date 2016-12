El Racing espera saldar su deuda con Hacienda durante el mes de febrero

Aunque en el Racing siempre hay que ir con pies de plomo antes de dar por terminado algo –especialmente en el plano extradeportivo–, parece que el culebrón más grande de los últimos tres años alrededor del club está a punto de escribir su última página. La firma del acuerdo para la aprobación de los Presupuestos Generales de Cantabria entre el Gobierno regional –PRC-PSOE– y Ciudadanos tiene su influencia también en los Campos de Sport. Efecto dominó. La rúbrica activará los dos acuerdos pendientes entre Racing y Pitma y, casi automáticamente, la entidad verdiblanca podrá hacer frente a la deuda con Hacienda –de más de 9 millones de euros–, que tiene estrangulado económicamente al club. La intención del Consejo de Administración verdiblanco es estar al día con el fisco en la segunda quincena de febrero, después de que en los primeros días del mismo mes el Parlamento dé un empujón al documento presentado por el Gobierno.

El libro de ruta 1 La aprobación de los Presupuestos está prevista para los primeros días de febrero. 2 El Gobierno recomprará publicidad por un valor máximo de cuatro millones a Pitma. 3 El acuerdo con Pitma cristalizará con un préstamo de 8,5 millones de euros al Racing. 4 Con esos 8,5 millones, el Racing saldará la deuda que mantiene con Hacienda. 5 El club, ya en situación de calma, tendrá deuda, pero la institución no correrá peligro.

Sobre la bocina del año 2016, ha sido curiosamente uno de los representantes de la oposición más beligerantes con la ayuda al Racing, Rubén Gómez, quien indirectamente ha permitido con su firma desbloquear la situación. Porque el asunto no entra dentro de los 80 puntos, en forma de exigencias, que la formación naranja le ha puesto al Gobierno para votar a favor de las cuentas de la Comunidad Autónoma.

Recompra de publicidad

La aprobación de los Presupuestos, prevista para los primeros días de febrero, dará luz verde a la recompra, por parte del Ejecutivo regional de un paquete de los soportes publicitarios del Racing para desarrollar las campañas de comunicación y promoción de la comunidad autónoma, con un coste máximo anual de un millón de euros –el dinero saldrá de las ocho consejerías, a razón de 125.000 euros por departamento y año– y una duración límite de cuatro ejercicios, entre 2017 y 2020. Lo hará subcontratando el espacio a través de Pitma, la empresa con sede en Cartes, que se hará con los derechos de esponsorización del club cántabro. Así, las sociedades públicas podrán disponer de la web, el ‘apellido’ del estadio, los marcadores –cuando funcionen–, la publicidad en camisetas, publicidad estática y hasta de los propios futbolistas para anunciar sus eventos o reclamos turísticos, con especial hincapié en el Año Jubilar Lebaniego que se celebrará en 2017.

Las cuentas llegarán al Parlamento en los primeros días del mes de febrero

Una vez se cumpla con el trámite parlamentario, Pitma hará efectivos los otros dos acuerdos que tiene con el Racing. El primero de los tres fue el préstamo de 1,2 millones de euros para el club que ha llevado a la empresa cántabra a entrar en el accionariado con un treinta por ciento de los títulos a través de una ampliación de capital. El primero de los tratos supeditados a la aprobación de las cuentas regionales llevará a sellar un contrato de cogestión publicitaria con la empresa Alpe Creativa, también filial de Pitma, por un valor de 850.000 euros anuales durante diez años. Algo que, según explicó en su día el presidente verdiblanco, Manolo Higuera, conllevará «la profesionalización absoluta del área económica». «El Racing tiene un déficit de gestión de su publicidad desde hace mucho tiempo. Se notará un cambio absoluto en la imagen del club hacia la sociedad», añadió. Yel último, ligado a las cifras del anterior, será la concesión de un préstamo de 8,5 millones de euros que permitirá al Racing afrontar la deuda económica y urgente que mantiene con la Agencia Tributaria y, por consecuencia, el levantamiento de todos los embargos.

De la UCI a planta

Si el libro de ruta no falla, el club santanderino podrá afrontar el final de la presente campaña en una situación económica tan positiva como peculiar, si se tiene en cuenta el pasado reciente de la entidad verdiblanca. Siempre en el alambre. El Racing habrá salvado su vida y, prácticamente, se cerrará el círculo comenzado el 31 de enero de 2014, con la junta de la liberación. Eso sí, no serán días de vino y rosas para el racinguismo, ya que el club aún mantendrá una importante deuda, tanto la concursal –cuyo pago más importante llegará el próximo año–, como las mensualidades que aún se deben al personal no deportivo. La precariedad no habrá acabado, aunque sí el peligro de muerte. De la Unidad de Cuidados Intensivos, el Racing pasará, por fin, a planta.

Pitma concederá un crédito de 8,5 millones al club, destinado a pagar la deuda

Asimismo, la solución del ‘nudo gordiano’ que supone la deuda con Hacienda permitirá al equipo depender única y exclusivamente de sí mismo para ascender a Segunda División. Sin acuerdo con la Agencia Tributaria, la Liga de Fútbol Profesional no admite la inscripción de nuevos competidores, por lo que sólo el capítulo deportivo y que la pelotita entre o no se interpondrán entre el Racing y su vuelta al fútbol de élite.