Un año en busca de la estabilidad

Otro año más. Camino de los 104. El Racing sobrevive a sus penurias. Estable, dentro de la gravedad. 2016 se marcha después de 366 días intensos. Como siempre en el club verdiblanco. Con el equipo penando por el infierno de la Segunda División B y el Consejo de Administración trabajando por recuperar una normalidad que ya casi ni se recuerda por los Campos de Sport. El viejo aguanta, a pesar de los duros achaques que padece.

Lo que viene Pendiente del Gobierno de Cantabria El Racing inicia 2017 a la espera de qué pasará con la ayuda del Gobierno regional. Los Presupuestos eran la clave para que Pitma otorgase un crédito salvador de 8,5 millones de euros para saldar la deuda con Hacienda, pero la postura de Ciudadanos con respecto a las cuentas puede complicar la situación. En cuanto a lo deportivo, el Racing vuelve a los entrenamientos el lunes y a la competición el día 7, con su visita al Palencia. Le espera un mes de rivales complicados al equipo de Ángel Viadero. El técnico trabaja codo con codo con el Consejo de Administración para tratar de traer cuanto antes a un delantero que refuerce la plantilla y acompañe el gran rendimiento de Dani Aquino. Con quien sí podrá contar el míster de Canalejas es con Santi Jara, el último fichaje antes de cerrar el año. Un competidor en la banda derecha para un Óscar Fernández que volverá pronto tras superar su luxación de hombro. En el plano judicial, los próximos días 23 y 24 de enero está prevista la celebración del juicio por las minutas de Juan Antonio Berdejo.

En el plano deportivo, el balance del año que termina hoy es claramente negativo. El Racing sucumbió en su intento de volver a Segunda División. Aunque en el club negasen el término ‘fracaso’ para calificar el resultado final sobre el césped, la palabra en cuestión se ajusta perfectamente a una obligación perentoria de ascender no cumplida. Que sí, que los problemas y los golpes llegaron por todas partes. La precariedad económica no ayuda. Pero es lo que tiene el Racing y su estela llena de historia. La Segunda División B no es una opción.

El equipo, bajo las órdenes de Pedro Munitis, inició el año después de una gran racha de encuentros ganados –seis– que le permitió acercarse al líder, el Racing de Ferrol. A seis puntos. Pero las uvas no le sentaron bien a la plantilla y en Coruxo se acabó la magia. Volvieron las dudas, los cambios de sistema y los bandazos. El club incorporó al central Jon García y al delantero Facundo Pumpido para reforzar al equipo. Sin mucho acierto.

Llegó febrero y, tras el empate frente al Pontevedra –1-1– parecía que el Racing se había bajado definitivamente del tren por el título. A once puntos. El problema es que a los tocayos de Ferrol el viaje se les hizo tan largo que se empeñaron en hacer el camino acompañados. Y los continuados tropiezos gallegos fueron metiendo a los de Munitis de lleno en la pelea. El choque de Villaviciosa, con más de 3.000 aficionados verdiblancos en la localidad y en el modesto estadio de Les Caleyes, fue una de las imágenes de la espectacular remontada.

Ángel Viadero llegó al banquillo. / Javier Cotera

El guión quiso que los dos ‘gallos’ se viesen las caras en la penúltima jornada del campeonato. Con todo en juego. Después de una semana con enfrentamiento entre directivas incluido, el Racing se quedó a un solo suspiro de ganar en A Malata. Un instante que sobró. En el que Mikel Santamaría, de forma desafortunada, empujó la pelota hacia su portería. El empate supo a título en Ferrol. Nada más lejos de la realidad. En la última jornada, los navales viajaban a la casa del descendido Astorga y el Racing estaba obligado a ganar al Coruxo. Casi nadie daba un duro por los de Munitis, que no habían sido líderes en ningún momento de la campaña. Sólo en el momento clave. Alguno en los Campos de Sport gastó los datos del móvil actualizando el resultado de La Eragudina. El gol de Óscar Fernández dio el título al Racing sobre la bocina. Con los beneficios de cara al play off que eso conlleva.

En la eliminatoria de campeones esperaba el Reus. El menos rimbonbante de los posibles rivales, por nombre, pero ganador del siempre poderoso grupo III. El equipo catalán puso al Racing en su sitio. Los verdiblancos, un auténtico horror táctico, tiraron la eliminatoria ya a los diez minutos. El partido de ida se saldó con 0-3. Y aunque se quiso soñar con la remontada, fue imposible. El Racing fue a la localidad tarraconense invitado a la fiesta de otro.

En la repesca, a los cántabros les tocó otro clásico en apuros. El Cádiz, que después de un horrible final de temporada entró en el play off como cuarto, intentaba enderezar su rumbo de la mano de Álvaro Cervera. El ecuatoguineano tiró de experiencia y condenó al infierno a su exequipo. 1-0 en el Ramón de Carranza, de penalti, y 0-1 en Santander, después de un error defensivo clamoroso. Para casa. Pedro Munitis, reconociendo que el objetivo no se había cumplido, anunció su marcha tras el choque.

Dani Aquino, el goleador racinguista. / Javier Cotera

Equipo nuevo

Con el verano, llegó el momento de hacer una plantilla prácticamente nueva. Apenas sobrevivieron del anterior curso Borja Granero, Mikel Santamaría, Álvaro Peña y Óscar Fernández. Jugadores como los hermanos San Emeterio buscaron un futuro en otra parte y Koné, esta vez sí, tras volver de su cesión en el Oviedo, logró su objetivo de fichar por un equipo de Primera División: el Leganés. Un hombre de la casa, como Ángel Viadero, fue el elegido para dirigir una nueva tentativa de ascenso. El de Canalejas dejó en la estacada al Burgos para entrenar al club de su vida tras un tenso tira y afloja.

Después de una irregular pretemporada, el Racing cuajó un espectacular inicio de campaña, liderado por un pletórico Dani Aquino. El conjunto cántabro aguantó nueve choques invicto. Pero las lesiones graves fueron minando la moral y fortaleza de un equipo hasta entonces muy reconocible. Primero fue Julen Castañeda. Después la desgracia volvió a cebarse con un Borja Granero que disfrutaba de un gran momento de forma. Yposteriomente cayeron César Díaz y Óscar Fernández. Los chavales de la cantera, casi por obligación, dieron un paso hacia adelante. Y a pesar de las dudas generadas por el juego racinguista, el resultado al término de la primera vuelta fue fantástico. Sólo los números de una Cultural Leonesa de récord han minimizado los logros verdiblancos. El segundo mejor equipo de la Segunda División B, a pesar de todo. Además, en la Copa del Rey se cumplió el objetivo. Después de quedar exento de la primera ronda y eliminar a Llagostera y Amorebieta, al Racing le cayó en suerte el Athletic de Bilbao. Un gran escaparate y un premio para las arcas. Los vascos impusieron su potencial y pasaron cómodamente la eliminatoria, aunque la imagen de los de Viadero fue, en líneas generales, positiva.

En el plano institucional, el año ha estado marcado por las negociaciones con el grupo Pitma, que tiene intención de aportar 8,5 millones de euros para que el club verdiblanco solvente sus problemas con Hacienda. Todo dependerá de un apoyo del Gobierno de Cantabria que aún no está demasiado claro. El caso es que la empresa con sede en Cartes ya ha aportado un primer préstamo de 1,2 millones que ha desembocado en la adquisición de un paquete accionarial del 30% de los títulos del club y la entrada de tres consejeros en representación de la compañía.

En cuanto a los tribunales, un escenario donde el Racing actúa con demasiada asiduidad, el año 2016 ha dejado, entre otras cosas, la declaración del concurso de acreedores como culpable. Una noticia buena a medias para el club, ya que a quien señalaba el racinguismo, Francisco Pernía, salió indemne de la demanda. Al menos, la entidad quitó de su pasivo el crédito de cuatro millones de euros supuestamente aportado por Ahsan Alí Syed. El indio sí fue declarado culpable, aunque es más que probable que a él le dé igual, allá donde esté.

Tres miembros de Pitma entraron en el Consejo. / Javier Cotera

Asimismo, el club ganó su batalla legal con Ángel Lavín, ‘Harry’, quien solicitaba retrotraer la situación del club al 31 de enero de 2014, cuando fue expulsado de la presidencia por el racinguismo. La demanda fue desestimada. Por otro lado, tanto Lavín como Pernía se sentarán en el banquillo por la querella criminal de los exjugadores. Sin embargo, estos han recurrido el auto para ampliar los hechos, ya que el juez dejó fuera algunas de las acusaciones de los exfutbolistas. Y queda pendiente el juicio por las minutas del abogado Juan Antonio Berdejo. La acción social de responsabilidad aún no ha dado pasos hacia adelante.

En definitiva, un año intenso. Como todos. En el que la muleta racinguista no ha fallado. La afición, que ha acompañado al equipo por las carreteras de España. De Cáceres a Reus, pasando por Galicia. En las duras y en las maduras. 2017 está por escribirse y el racinguismo tiene el bolígrafo y el papel preparados.