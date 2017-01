Regreso al trabajo sin caras nuevas

El Racing vuelve hoy al trabajo diez días después. Lejos queda ya el partido de Copa del Rey jugado en San Mamés, tras el cual la plantilla hizo las maletas para aprovechar el tradicional parón navideño. En la cita vespertina de La Albericia no estarán todos los que en un principio el club deseaba que estuvieran e, incluso, acudirán algunos cuyo futuro en el equipo está difuso. Viadero no podrá saludar a un nuevo delantero y un mediocentro como quería y tendrá que reanudar la Liga con las mismas necesidades con las que cerró 2016.

actualidad económica El club abona el primer plazo del concurso de acreedores El Racing cumplió el pasado viernes con el pago del primer plazo del concurso de acreedores pactado para final de 2016. Abonó las cantidades que fueron requeridas y que en su totalidad –una vez aplicada la quita que en su momento quedó fijada en el 50%– ascienden al 2,5% de la deuda ordinaria. Este pasivo se corresponde a dicha deuda que en nada tiene que ver con el montante pendiente que la entidad mantiene con la Seguridad Social y Hacienda.Esta última se encuentra en torno a los nueve millones de euros y no está sujeta a quita e incluso se incrementó al salir el proceso concursal entre otras cosas por intereses y nuevos impagos de los anteriores gestores.

De esta manera se unirá esta tarde de manera oficial al grupo –aunque ya había participado en algún entrenamiento– Santi Jara, la última incorporación, y a quien durante esta semana se le tramitará la ficha para que el entrenador pueda contar con él el próximo sábado en el partido que el Racing jugará en Palencia. El asturiano será la única cara nueva en un vestuario en el que ya no estarán Laro ni Leonel Bontempo. El primero fue presentado como jugador del Racing de Ferrol el pasado viernes después de desvincularse del club de manera unilateral. El canterano decidió abandonar la entidad verdiblanca en busca de minutos y aunque su marcha es probable que aún depare algún capítulo más, lo cierto es que no volverá a vestir la camiseta del Racing esta campaña. Tampoco estará con el grupo el argentino que en la actualidad se encuentra negociando con un equipo brasileño su futuro. El acuerdo entre el futbolista y el Racing fue amistoso y, precisamente, la salida del lateral ha permitido tramitar la ficha de Santi Jara sin tener que esperar a que la Federación admita –algo garantizado– la baja por lesión de larga duración de César Díaz. Quien también estará presente será Kamal. Lo del mediocentro no deja de ser un culebrón en grado superlativo ya que después de un año y medio sin jugar y tras tener claras ambas partes –Racing y jugador– su salida sigue sin producirse. El entorno del futbolista admite que está todo acordado para la rescisión de contrato y, de hecho, en el Racing de Ferrol ya cuentan con él. Pero por el momento esta tarde volverá a entrenar en La Albericia. Con respecto a los demás, sin sorpresas. Ninguno de los jugadores pidió permiso para retrasar su incorporación y dado que no existen extranjeros –a excepción de Coulibaly– cuya residencia se encuentre en algún lugar exótico, se descartan los imprevistos de otros años tan desagradables (Morris, Koné...).

Más que los que sí estarán, al cuerpo técnico lo que más le preocupa es la búsqueda de refuerzos. Han acelerado en lo posible la incorporación de un delantero, prioridad absoluta, pero no han podido cerrarlo pese a tener decidido el futbolista. Se trata de un atacante de corpulencia, que se maneje bien en el juego aéreo y de contacto y que domine el fútbol de espaldas.

Una segunda opción

El Racing se ha encontrado con el mismo problema que arrastra desde su descenso a Segunda B; el club sigue resultando un atractivo, pero en un segundo plano. Todos los jugadores apuran sus posibilidades de jugar en una categoría superior antes de aceptar la oferta del conjunto santanderino. El Racing sigue siendo un club con bastante reclamo, pero los futbolistas a los que Racing ha sondeado prefieren esperar qué da de sí el mes de enero antes de contestar su propuesta. Lo del mediocentro, sin dejarlo aparcado, no corre tanta prisa como lo del delantero. El equipo tiene un déficit alarmante de gol y o pone remedio ante la enorme exigencia que le espera en el último tramo de Liga o se prevé que le pueda pasar factura. La directiva sigue sin vacaciones.