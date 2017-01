Sin sorpresas y con Kamal

Al completo. El primer día de trabajo después de las navidades no registró ninguna ausencia, como suele ser costumbre; hasta se presentó Kamal, que tuvo que dar más de una explicación ya que al mallorquín ni se le esperaba. Nadie pidió permiso, no hubo problemas con los enlaces aéreos para volver de casa ni tampoco a ningún futbolista le retuvieron unos días más en la aduana de su país mientras regularizaba su documentación. Aquellos ‘culebrones’ pertenecen al pasado, el fútbol de Segunda B es tan modesto que ha hecho desaparecer –afortunadamente– esos disparates.

El Racing pone a la venta 500 entradas para el partido del sábado en La Balastera Ya está en marcha el 2017 y los aficionados del Racing lo quieren inaugurar junto a su equipo. Para ello, el club quiere facilitar el desplazamiento de sus seguidores a Palencia y a partir de hoy pondrá a su alcance en las taquillas de los Campos de Sport entradas para el partido que los verdiblancos disputarán en La Balastera (sábado, 18.00 horas). El Club Deportivo Palencia envió a Santander 500 localidades de adulto, a un precio de 15 euros, y ha comunicado que los aficionados menores de catorce años podrán acceder al estadio de forma gratuita. Una buena noticia para que los peñistas, por un lado, y los grupos de amigos y las familias, por otro, se organicen para la ocasión. Se trata de un viaje sencillo, apenas dos horas, y que al jugarse en sábado permite algo más de margen en el regreso por la noche. Sin embargo, la proximidad de la festividad de Reyes puede frenar las ganas de algún simpatizante. Los hinchas racinguistas interesados en comprar las entradas para el encuentro entre cántabros y palentinos podrán hacerlo en las taquillas de El Sardinero, tanto hoy como mañana, a partir de las de 10.00 y hasta las 14.00, en horario matutino, y de 17.00 a 20.00 horas, por la tarde; el jueves 5, víspera de la llegada de los Reyes Magos, abrirán de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Sigue tambien abierta la posibilidad de obtener el carné de abonado para la segunda vuelta del campeonato, que empieza este mismo fin de semana, pero que hasta el próximo no registrará un partido del Racing como local. Será el 15 de enero (17.00 horas) ante el Celta B, un rival directo para el play off de ascenso a Segunda División. Las peñas racinguistas habituales en los desplazamientos planean también el viaje con autocares. Ojáncanos, Concanos, Aupa Racing, Online, San José y Nukleo Asón no faltaron a su cita en el último compromiso racinguista en San Mamés, con motivo de la Copa del Rey, y tampoco se les pondrá falta en Palencia. Su numerosa compañía ya fue noticia en León, Asturias o Burgos y en la localidad castellana ya cuentan con que se produzca una llegada significativa de forasteros. El entorno del campo de fútbol –bares, restaurantes...– será también uno de los sectores que lo agradecerá.

La plantilla se ejercitó por espacio de hora y media en La Albericia. No fue una sesión exigente la de ayer, entre otras cosas porque el plan de trabajo no contemplaba un calentón después de diez días de vacaciones. A partir de hoy se intensificará la carga sin descanso, ya que la vuelta a la competición se adelanta un día: 7 de enero, La Balastera, 18.00 horas). Los días de asueto le han venido bien a David Córcoles, que despidió el pasado año convaleciente de un fuerte golpe en el tobillo y ayer ya se le pudo ver al mismo ritmo que sus compañeros. Lo mismo que a Israel Puerto, que acabó el 2016 en la enfermería. Algo de carrera continua y ejercicios con balón para entonar las piernas fue el menú para estrenar el año; una pequeña charla en el vestuario, pero más bien para dar la bienvenida que para otra cosa. A nadie se le notó –al menos a simple vista– que se hubiese ensañado con el turrón y los polvorones. Cada jugador se marchó en diciembre con unos deberes que cumplir y dada la competencia que existe en la plantilla es probable que nadie se los haya saltado. El último día de clase, el preparador físico y el nuticionista elaboraron un plan conjunto para que los diez días no fueran una losa al regreso. La tarde fue distendida. Los más bromistas, como Aquino y alguno más, pasaron revista sobre cómo habían gastado el tiempo libre. El público se tomó el día libre;el horario vespertino no es el preferido de los asiduos a La Albericia.

Córcoles e Israel Puerto, que terminaron el 2016 tocados, entrenaron con normalidad

A parte de los aficionados habituales que montan sus tertulias oficiosas en la banda o en la cafetería de las Instalaciones, quienes no estaban tampoco, aunque lo de ellos no se puede catalogar como ausencia, fueron los tres lesionados de larga duración: Granero, César Díaz y Óscar Fernández. Los tres se encontraban en la Mutua, cada uno de ellos en una fase muy concreta de su recuperación; el primero es el que más avanzado va, ya que fue el primero en caer en desgracia, pero aún así hasta abril o mayo no se le espera. Por su parte, a César le queda un mes más que al alicantino y al último, Óscar Fernández, le restan algo menos de dos meses para tener el hombro en perfectas condiciones.

Con ganas de fichar

Ángel Viadero mantuvo también varias charlas sobre el terreno con sus compañeros del cuerpo técnico y a buen seguro que el tema de conversación estrella fue –más que los que estaban– los que quedan por venir. Todos eran conscientes de que no era fácil fichar a un delantero con unas características tan concretas como las que busca el Racing –goleador, dominador del juego aéreo y que se encuentre en forma para que aporte cuanto antes– en el principio del mercado de fichajes, pero era lo que más contento les habría dejado. Sin embargo, actualmente hay nueve equipos de Segunda División buscando un atacante que acabe con sus males ofensivos, por lo que el Racing no puede hacer más que ponerse a la cola. El club verdiblanco tiene muy avanzadas las negociaciones con dos futbolistas, pero es obvio que ahora el equipo cántabro es la segunda opción en todas las decisiones. La prioridad por incorporar un delantero es tan grande que la posibilidad de sumar un mediocentro más al equipo ha quedado aparcada. Hasta que no se conozca cuánto le supone la operación del ‘9’ no se retomará la segunda alternativa.

En cuanto a Kamal, todo lo que rodea el caso del mallorquín no deja de resultar un tanto sorprendente. Entre el Racing y el futbolista está todo hablado, pero los días pasan y no cambia nada. El jugador está en medio sin poder hacer nada. Por un lado, todo parecía ya arreglado para que se incorporara al Racing de Ferrol desde ayer mismo, sin embargo en el club gallego no pueden darle entrada hasta que no salga uno de los actuales futbolistas. Y en Santander le ocurre lo mismo; su salida propiciará la llegada de otro refuezo si se diera en caso. Lo cierto es que después de un año y medio sin contar sigue sin saber qué hacer con su futuro.