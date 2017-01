Samuel y Puerto, primer susto de 2017

Sustos y más sustos. En el entrenamiento de ayer, el segundo de 2017, dos jugadores,samuel Llorca e Israel Puerto, se fueron cojeando camino de la ducha sin acabar la sesión. El primero sufre un esguince en el tobillo izquierdo y el segundo un fuerte golpe en la rodilla. Ambos apuntaban a titulares el próximo sábado en Palencia y, por el momento, ninguno tiene garantizado su concurso a menos que evolucionen satisfactoriamente de sus lesiones. Si 2016 fue un martirio continuo por los infortunios, el año nuevo no se ha hecho esperar. Ángel Viadero fue el último en abandonar el césped de La Albericia después de darse un paseo meditabundo por el campo. Ver para creer.

No estaba siendo un día exigente ni tan siquiera se estaba ensayando tácticamente con el equipo que visitará La Balastera el próximo sábado, pero las alarmas se encendieron. Primero fue Samuel Llorca el que, mientras pugnaba por el balón con un compañero, apoyó mal el pie y se torció el tobillo.La primera exploración sobre el terreno descartó algo grave, tampoco se inflamó rápidamente la zona, por lo que no parecía grave. Sin embargo el jugador alicantino se quejaba. El dolor aconsejó que el central abandonara el trabajo. Después de tratarse con los recuperadores, se le vendó la zona y salió por su propio pie y con sensaciones optimistas. «Espero estar para el sábado.Son acciones del fútbol que no puedes controlar. Habrá que ver que no se inflame y punto.Toca esperar», señaló el futbolista.

Cuando todavía se podía intuir la resignación en las caras del cuerpo técnico llegó el segundo susto de la jornada.Israel Puerto lanzó un quejido tras un encontronazo. El sevillano sufrió un fuerte golpe en la rodilla derecha y empezó a cojear. Los médicos se apresuraron a comprobar el estado del jugador y en un primer momento descartaron cualquier gravedad. A pesar de ello, las continuas muestras de preocupación de Puerto propiciaron que los doctores tomasen la decisión de acudir a la clínica para someterle a una ecografia. Horas más tarde, con el resultado de las pruebas en la mano, el andaluz y los técnicos respiraron tranquilos. Ninguno de los dos casos reviste una alta gravedad, pero tampoco permiten hacer previsiones sobre su recuperación. Todo depende de la evolución de las lesiones y de que no se inflame en exceso. Para colmo, pese a que ayer no se vio nada de lo que prepara Viadero, los dos futbolistas sí tenían muchas posibilidades de ser titulares el sábado. Debido a que la jornada liguera se adelanta un día, el entrenador hará lo propio con sus pruebas y hoy en La Albericia dejará entrever algunos de sus planes. Por lo pronto tendrá que comprobar el estado de los dos zagueros.El recambio de ambos –en el caso de que no se recuperen– no parece tampoco muy difícil de adivinar; Gándara y Santamaría son los centrales que ocuparían los puestos vacantes, aunque queda aún mucha semana para hacer conjeturas. Ni dio tiempo a enseñar la defensa ni tampoco ninguna de las líneas restantes. Todo indica que Córcoles, ya recuperado de los problemas que le dejaron KO en el final de 2016, y Castañeda sean los laterales. Para saber quién jugará en el centro del campo junto a Álvaro Peña habrá que estar atento al entrenamiento de hoy. Reaparecerán Héber y Aquino, ambos lesionados en el partido de despedida antes de Navidad. Para el resto, lo mismo que con el doble pivote, lo mejor es esperar a ver si Viadero repite con dos delanteros o prefiere ese sistema mixto con un media punta que enganche con las líneas; en la primera de las opciones sólo cabe Caye Quintana, mientras que en la segunda hasta el propio Peña podría adelantar su posición. Y también está la incógnita de si Santi Jara debutará como titular.

Un Palencia diferente

La sesión de ayer terminó para todos en el gimnasio, donde la plantilla disponible compartió trabajo con César Díaz y Granero que –cada uno a su ritmo– prosiguen su recuperación e intensifican la carga. Mientras los futbolistas marchaban camino del vestuario, Viadero y Víctor Diego, vicepresidente del club, mantuvieron una conversación sobre el césped. Técnico y directiva prosiguen su carrera en busca del delantero que les permita acabar con el déficit alarmante de gol.

En cuanto al partido del sábado, ni el rival ni las condiciones son las mismas que en la primera vuelta. El Palencia llegó a Santander en el estreno de Liga con un equipo a medio hacer y con dudas incluso de seguir en competición. «Había gente que ni se conocía y para ellos fue muy difícil, pero ahora es diferente». Aquella vez, en El Sardinero lucía el sol, mientras que en La Balastera las previsiones apuntan a que el termómetro apenas marcará en positivo. «Allí el fútbol es así. Los que son de por allí estarán acostumbrados. Yo estuve jugando en Valladolid y la mitad de las veces había que entrenar al mediodía porque por la mañana no se podía por el hielo.Así que es probable que hará bastante frío», destacó Samuel. El susto de ayer con los defensas le ha podido dejar helado a Viadero;más vale que entre en calor porque Palencia no es un lugar para ir destemplado.