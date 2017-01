Llorca y Puerto entrenan con normalidad y jugarán el sábado

La buena noticia para el Racing es que la enfermería se ha quedado vacía a falta de dos días del partido en Palencia. Samuel Llorca e Israel Puerto entrenaron con total normalidad el miércoles en La Albericia después de que el pasado martes protagonizaran el primer susto de 2017. Ambos jugadores se retiraron del entrenamiento lesionados, pero ayer acudieron al trabajo recuperados. Ni el tobillo del alicantino ni la rodilla del sevillano empeoraron y no tuvieron problemas para formar parte del trabajo con el grupo. De hecho, ambos fueron la pareja de centrales con la que Ángel Viadero probó en el ensayo sobre el campo.

Ya estaba previsto que fueran titulares por lo que tampoco le han hecho variar mucho los planes al técnico cántabro. Ahora bien, dadas las reiteradas recaídas del andaluz, que se tuvo que retirar también antes de tiempo en el último partido liguero disputado en El Sardinero frente al Izarra, no extrañaría tampoco que Mikel Santamaría le arrebatase el puesto.

Por lo visto este miércoles, Álvaro Peña esperará hasta última hora para saber si comparte el centro del campo con Alberto o Sergio Ruiz, aunque este último parte con ventaja después de las pruebas. Héber Pena y Aquino ocuparon su puesto sin tapujos, ambos regresan después de la sanción, junto a Caye Quintana al que el sistema táctico de dos delanteros le vuelve a dar una nueva oportunidad en la alineación titular.

Pendientes de Georgia

Con buena parte del equipo decidido, la duda está en si se confirma el debut de Santi Jara. El alicantino formó en la banda derecha, la demarcación en la que mejor se encuentra, y fue uno de los destacados. Sorprendió gratamente el arrojo, la habilidad y el atrevimiento del recién llegado, pero la pena está en que a última hora de ayer aún no se sabía si podrá jugar el sábado. La documentación pertinente para inscribir al jugador en la Federación sigue haciéndose esperar. En Georgia –país donde Jara jugó hasta el mes pasado– ya han recibido con bastante antelación el requerimiento por parte del Racing para regularizar la situación del alicantino. No debería de ser un trámite laborioso, pero tan sólo queda este jueves como día hábil en la Federación para cumplirlo. De no ser así, el último en llegar a Santander tendrá que pasar frío en la grada de La Balastera.