Más constantes y más vitales

Una gripe cuando tienes 20 años, estás en plenitud física y nunca has pisado un hospital no asusta ni a la más sobreprotectora de las madres. En un anciano delicado de salud y que toma diez pastillas al día un simple estornudo ya puede hacer saltar las alarmas. Algo así le ha pasado al Racing esta temporada. Cuando estaba en Primera, estar pachucho era casi normal, pero en Segunda B cualquier pequeño síntoma puede convertirse en una crisis que preocupa a toda la familia verdiblanca. Y el club, con casi 104 años y una situación económica no todo lo clara que a la directiva le gustaría, está delicado. También es verdad que hay mucho hipocondríaco.

Los de Ángel Viadero han demostrado en los 19 primeros encuentros de Liga que pueden competir con cualquier rival cuando están frescos. Lo que ocurre es que, sobre todo en la segunda parte de la primera vuelta, han salido al terreno de juego en más de una ocasión con décimas. La fiebre llegó a ser preocupante en Mutilva a pesar del empate, pero parece que en el último encuentro oficial en la competición de la regularidad –lo que ocurrió en Copa ante el Athletic va en otro apartado– contra el Izarra comenzó a remitir. A pesar de todo, el equipo marcha segundo, a cinco puntos de una Cultural que ya empieza a mostrar flaquezas. Eso, sin entusiasmar. Todo ello hace pensar que el parón navideño antes del partido de hoy ante el Palencia (La Balastera, 18.00 horas) ha podido servir para recargar fuerzas físicas y psicológicas.

Precisamente Viadero ha sido el encargado de poner el tratamiento y extender las recetas. Pero antes, un remedio casero. Ese descanso obligado por el calendario que el míster cree que puede hacer efecto desde hoy mismo. «Sinceramente, creo que el parón nos ha venido bien. Después de tantos meses acumulados, creo que viene bien a nivel físico, pero también a nivel mental para asimilar lo que nos viene por delante. Y a los jóvenes también les va a venir muy bien», explicaba el cántabro en la rueda de prensa previa al partido.

Para lo que no ha servido esta pausa invernal es para curar todas las heridas del cuerpo racinguista. Continúan las bajas de larga duración –Óscar Santiago, César Díaz y Borja Granero–, pero empiezan a llegar los cicatrizantes. En la plantilla esperan que Santi Jara, que recibió a menos de 48 horas del partido en La Balastera el tránsfer de su anterior equipo para poder jugar contra el Palencia, sea mano de santo en el extremo derecho, la posición en la que está más cómodo y la que le tiene reservada Viadero. A la espera del resto de incorporaciones, su llegada debería servir para revitalizar el juego por las bandas, un apartado en el que el equipo no puede presumir.

Es más, muy probablemente el manchego estará esta tarde en un once inicial racinguista en el que no habrá grandes sorpresas tras el susto y la posterior recuperación de Samuel Llorca e Israel Puerto. La portería volverá a ser cosa de Iván Crespo. En defensa, la principal duda es saber quién acompañará a Samuel, si el propio Puerto o Mikel Santamaría. En los laterales estarán Córcoles (derecha) y Julen (izquierda), mientras que Álvaro Peña y Sergio Ruiz se encargarán de formar el doble pivote. El contrario de Jara por la otra banda será Héber, y los encargados de acosar al meta rival Dani Aquino y Caye Quintana.

Lo que parece claro es que no volverá a probarse el medicamento del 4-3-3. El cambio de sistema que inyectó Viadero como consecuencia del aluvión de bajas de finales de otoño provocó más efectos secundarios que beneficios. El 4-4-2, el dibujo que el entrenador tenía en la cabeza desde que se puso al frente del equipo, es el que mejor regula el organismo verdiblanco. Medicina natural. Nada de química hasta que se acabe con la lista de espera y llegue el ansiado delantera, un fichaje inminente pero que se cayó del camello de los Reyes Magos en su camino desde Oriente.

Problemas en Palencia

Y si el Racing tose de vez en cuando, lo del Palencia podría considerarse casi como un milagro médico. En agosto, antes de iniciarse el curso, le daban pocas semanas de vida. El conjunto de Óscar de Paula, que en estos momentos tiene 19 puntos y está en descenso, estuvo a punto de retirarse de la competición por problemas económicos. Está en una unidad de cuidados intensivos que el club cántabro también ha pisado más veces de las deseables en su historia más reciente. Cuando el exverdiblanco Sietes –duró sólo un mes– llegó a la secretaría técnica de los castellanos, no había ni siquiera jugadores suficientes para completar una convocatoria. Pero el Palencia se agarró a la vida para debutar con una derrota (1-0) contra el Racing en los Campos de Sport. Desde entonces, su avance ha sido renqueante y a trompicones. El mejor ejemplo es que los ocho máximos goleadores palentinos suman los mismos tantos que Aquino por sí solo en el club cántabro. Ahora, la situación del rival es muy similar. Apenas ha habido cambios en el banquillo. El último y casi el único, la llegada del defensa Carrasco.

La victoria, y sobre todo las sensaciones que deje el conjunto cántabro esta tarde en La Balastera no sólo servirán para comenzar con buen pie la segunda vuelta de la temporada. También para hacer un primer chequeo tras el descanso navideño y comprobar que todo marcha como debe. Que la tensión del equipo es la adecuada. Ni alta, ni baja. Que el nivel de plaquetas es el correcto para defender bien al equipo, que el sistema cardiorrespiratorio del centro del campo proporciona oxígeno y bombea sangre a todas las posiciones y que la delantera y especialmente el goleador Dani Aquino –de su buena salud ha vivido en parte todo el Racing hasta el ecuador de la campaña– siguen generando las endorfinas de la felicidad en la afición. Con eso, si en las próximas jornadas no hay achaques inesperados, la analítica en junio puede ser más que aceptable. La de un club de Segunda División.