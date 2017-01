Un millar de aficionados cántabros teñirá La Balastera de verde y blanco

Si las previsiones se cumplen, esta tarde los colores verdiblancos serán los que más destaquen en las gradas de La Balastera, un estadio nuevo con capacidad para cerca de 8.000 espectadores que no suele llegar ni al 20% de ocupación. Habitualmente, la cifra de aficionados que acude al coliseo palentino no llega a los cuatro dígitos. Hoy, hay un factor que puede animar a los seguidores castellanos a que se acerquen al estadio y otro que puede hacer que se queden en casa. El encuentro, el primero de la segunda vuelta, es ante un rival de primer orden, el Racing de Ángel Viadero, pero justo por eso el club ha decidido celebrar en esta jornada 20 de Liga el día de ayuda a la entidad -hay que hacer caja-, por lo que hasta los socios tendrán que pagar 10 euros si quieren ocupar su asiento.

Entre las dos remesas de entradas que han llegado a las taquillas de El Sardinero, la entidad cántabra ha logrado vender 672. Ayer, las ventanillas no se abrieron en Santander por la festividad de Reyes, pero sí que se espera llegar a la cifra de un millar de aficionados racinguistas con las ventas que se produzcan hoy mismo, entre las 11.00 y las 13.00 horas, en La Balastera. El precio, tanto para los locales sin carné de abonado como para los que lleguen del otro lado del puerto de Pozazal será de 15 euros, mientras que los menores de 14 años podrán entrar de manera gratuita.

La intención de los aficionados verdiblancos es ganar a los locales no solamente en número, también en intensidad dentro y fuera del estadio. La idea de las peñas es hacer algo similar a lo que se vivió hace justamente un año en la visita a Logroño, entonces con 2.000 forofos. Coger el coche o el autocar a media mañana, llegar a Palencia con tiempo suficiente para tomarse el vermú y llenar el estómago antes de hacer una demostración de poderío racinguista por las calles de la ciudad. Porque a las 16.30 horas se ha organizado un 'corteo' desde la Plaza Mayor hasta La Balastera. Una especie de procesión pagana con el fútbol y el Racing como protagonista.

Por su parte, la expedición racinguista, que sale a primera de hora de hoy de las Instalaciones Nando Yosu con destino a la capital palentina -en hora y media de autobús se plantan en casa de su rival-, está formada por los 18 jugadores convocados, que antes de saltar al terreno de juego comerán y podrán descansar en el Hotel Rey Sancho. Además de los que apuntan como casi seguros en el once inicial, estarán a las órdenes de Ángel Viadero Raúl Domínguez como portero suplente, Gándara, Coulibaly, Alberto, Javi Cobo y Somavilla. También estará en el banquillo Puerto si finalmente Mikel Santamaría se hace con el puesto en el centro de la defensa.

El otro rival, el frío

Entre lo que no va a faltar en el maletero de los cántabros que se desplacen para ver el choque de esta tarde es la manta, o por lo menos el abrigo de invierno. Para las 18.00 horas, cuando arrancará el partido, está previsto que los termómetros no superen los dos grados centígrados. Los aficionados visitantes esperan que las bajas temperaturas no congelen las ideas de los hombres de Ángel Viadero y puedan volver a la región con el calor de la victoria.