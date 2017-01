«Si no pensase que hay equipo para ascender no habría venido»

«Si no hubiese visto que existen claras posibilidades de ascender, no habría venido. Estoy motivado e ilusionado con esta nueva etapa». Habla claro. Santi Jara fue el jugador del partido en Palencia y ya había sido el hombre de la semana previamente. Su tránsfer desde Georgia llegó sobre la bocina y afortunadamente surtió el mejor de los efectos; primer partido como racinguista y su gol fue decisivo para sumar una nueva victoria agónica en Palencia. Habilidoso, combativo y valiente, el manchego jugó de extremo derecho, pegado a la cal como los de antes, y desde allí desbordó.

Llevaba un mes sin competir, pero entre el frío y las prisas por agradar no se notó nada. Confía plenamente en la plantilla «de cara al ascenso» y asegura haberse adaptado muy rápido «porque Santander se parece mucho a Gijón en todo; la ciudad, el campo de entrenamiento...». Buena señal. Conocía a Córcoles y César Díaz, del Albacete, y Ángel Viadero le ha hablado tan claro que «no hay duda de lo que he venido a hacer aquí». Pues no se hable más, al ‘prao’.

–Llegar y besar el santo. ¿Le había pasado en algún otro equipo eso de debutar y marcar un gol?

–Sí. El año pasado me pasó algo parecido con el Albacete frente al Rayo Vallecano.Ese día marqué dos goles aunque era un partido amistoso.

–Los minutos pasaban y el Racing no lograba adelantarse en Palencia en el marcador, ¿cómo recuerda el momento de su gol?

–Tuvimos fe hasta el final.En un equipo como este es lo que hay que tener porque si no es así, apaga y vámonos. Habíamos tenido alguna ocasión antes, pero no entró. Al final, como dicen en mi tierra: hasta el rabo todo es toro y en Segunda B esto pasa muchas veces. Ellos se habían puesto muy duros atrás, pero nosotros teníamos el balón y no nos conformábamos con un empate porque necesitamos ganar. Está claro que siempre interviene la suerte, pero lo más importante es que no le perdimos la cara al partido nunca.

–Lleva un mes sin competir, sin embargo en Palencia se le vio con gas hasta el final, ¿estará usted contento con su debut?

–Sí, por supuesto. Me encontré bien, cómodo. Llevo entrenando por mi cuenta desde el 4 de diciembre, pero todos sabemos que no es lo mismo el ritmo de entrenamiento que el de competición. Es cierto que el Racing al tener mucho tiempo el balón te permite recuperar y no tener que estar peleando todo el rato detrás de él. No todos los partidos son iguales y mucho menos en Segunda B, pero el del otro día (el pasado sábado) fue así.

–Por lo que dice y por lo que se pudo comprobar en La Balastera, ¿se ha adaptado usted mejor de lo que esperaba?

–Me recuerda todo mucho a Gijón, uno de los lugares en los que estuve mucho tiempo. El campo de entrenamiento, el grupo, la ciudad... Está claro que si hubiese sido por el sur con los campos más secos, seguramente no hubiese sido igual. Por eso estoy muy contento porque me encuentro muy cómodo. Además tengo amigos en la plantilla que ya conocía de mi etapa del Albacete como son Córcoles y César Díaz, dos chavales con los que me llevo excepcional y que siempre me hablaron bien del club en los últimos días.

–Usted ha dado vueltas en el fútbol a pesar de su edad (25), ¿por qué aceptó la oferta del Racing?

–Buscaba un sitio como este; un equipo que tuviera aspiraciones de subir, objetivos ambiciosos. Todo aquel que sea un poco futbolero sabe que Santander es una ciudad en la que se vive el fútbol y también que el Racing es un club que tiene detrás una historia. Me gustó la idea y sé que tarde o temprano el equipo ascenderá, ojalá que sea esta temporada y al final podamos disfrutar todos juntos de lo que realmente queremos.

–¿Cree que el Racing es un favorito para el ascenso?

–Si no hubiese pensado así no habría venido.Si no pensase que existe plantilla para lograr el objetivo no lo habría tenido tan claro.Soy realista y sé lo que hay en este equipo; existen muchos jugadores que ya saben lo que es jugar en Segunda B y algunos en Primera.Tenemos una plantilla bastante completa y un club con las ideas muy claras y creo que eso puede ser nuestro éxito al final de temporada.

–Lo que significa el Racing, le convenció, y más tarde hablar con el entrenador remató su decisión...

–En el poco tiempo que llevo aquí no puedo negar que el técnico me ha dado mucha confianza.Nadie regala nada y si no funcionas no juegas, pero si cada jugador cumple en el campo no hay más que hablar.Nuestro trabajo es devolver con hechos la confianza y oportunidad que te han dado.

–Donde más le gusta jugar es en la banda derecha, ¿verdad?

–También en la banda izquierda y he jugado mucho en la media punta.Creo que soy polivalente. En la derecha puedes salir y centrar rápido y en la izquierda pegar a puerta. Tiene sus pros y sus contras.

–El Racing, muy bien, pero la Cultural Leonesa... ¿qué le parecen los números de su rival?

–Eso es así. Si no fuera por la Cultural el Racing iría líder sobrado. La segunda vuelta se suele hacer muy larga y a la Cultural, como a nosotros, también le puede pasar factura. Nosotros debemos pensar en seguir su estela hasta cogerle.

–¿Le motiva esa presión ineludible que tiene el jugador del Racing?

–Por supuesto.Si no fuera así, te quedarías a mitad de tabla. La presión cuando juegas al fútbol es buena porque te hace mirar de reojo a tus rivales y aspirar cada vez a más.