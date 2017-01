El Racing quiere al delantero Abdón Prats

Abdón Prats (Artá, 1992) es el objetivo. El Racing se plantea desde diciembre la incorporación del delantero balear, el elegido para reforzar la delantera tras la baja de César Díaz y el mal rendimiento de Caye Quintana, aunque aún no ha abierto las negociaciones para su fichaje.

El exmallorquinista, que milita en el Mirandés de Segunda División, no ha tenido apenas oportunidades esta temporada y es el primero en la lista del Racing, que no es el único equipo interesado. También la Cultural Leonesa y, de acuerdo con medios castellanos, el Burgos se han fijado en Prats, un futbolista muy interesante para cualquier equipo de la categoría de bronce. Las tres últimas temporadas ha jugado en Segunda División y llegó incluso a debutar en Primera con el Mallorca: once minutos frente al Getafe en la temporada 2011-2012.

Precisamente el interés de otros clubes es el que ha destapado las intenciones de un Racing que hasta ahora había llevado a cabo con gran discreción los primeros contactos. De hecho, todavía no se ha dirigido formalmente al Mirandés ni ha descartado el resto de alternativas, si bien el balear parece el mejor colocado en la lista de Higuera y Viadero.

Formado en el Mallorca, donde llegó a debutar con el primer equipo, Abdón Prats ya jugó en El Plantío en la temporada 2013-2014, en la que firmó trece tantos en Liga. Tras regresar al club bermellón pasó brevemente por el Tenerife antes de incorporarse al Mirandés, con el que cumple su segunda temporada. Aunque el año pasado tuvo bastante presencia, con cinco goles en 30 partidos de Liga, este curso sólo ha tenido seis apariciones sin llegar a ver puerta, con lo que el Racing confía en que busque una salida.

El interés por Prats se intensificó una vez el Racing ha recibido una nueva negativa del cántabro Juanjo Expósito, al que ha tratado de repescar ya en al menos dos ocasiones. El de Ontaneda, que ya rechazó una oferta verdiblanca en verano, confía en seguir en Segunda División e incluso en renovar con el Almería, si bien por el momento no ha tenido el protagonismo esperado. En consecuencia, no regresará a Santander en este mercado de invierno, aunque no se puede descartar que el club se vuelva a dirigir a él en verano, especialmente si consigue ascender.