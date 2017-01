El Racing no quiere dar salida a los canteranos con menos minutos

En todos los aspectos de la vida siempre hay una moneda con dos lados bien diferenciados. La cara y la cruz. El fútbol no iba a ser menos. La cantera del Racing se ha visto claramente beneficiada por la precaria situación del club, las graves lesiones y por la filosofía impuesta por el técnico verdiblanco, Ángel Viadero. Los productos de La Albericia han dado un paso al frente y han recogido el guante del protagonismo con garantías. Al menos, así lo atestiguan los resultados de un equipo que marcha segundo y con unos números fantásticos pese a que la imagen, a veces, no acompaña. Sin embargo, dentro de los canteranos hay futbolistas que van acumulando minutos y otros que están pasando más tiempo en el banquillo que sobre el césped. Pese a esta circunstancia, en el Racing no se plantean la posibilidad de buscar una cesión que permita a las jóvenes promesas continuar con su progresión.

El Consejo de Administración racinguista no ve el préstamo como una mala opción para curtir a sus canteranos de cara a un futuro a corto plazo, pero estima que la plantilla, acuciada por las lesiones, es corta como para desprenderse de alguno de ellos, aunque es evidente que algunos lo tendrán difícil para ganarse el puesto de aquí a final de temporada.

Es el caso, por ejemplo, de Jorge Somavilla y Sergio Camus. El extremo camargués apenas ha disputado 59 minutos –más la Copa– en lo que va de temporada. Parece que ha adelantado a un Coulibaly que no cuenta con el beneplácito de Ángel Viadero, pero por delante de él se ha puesto ahora el recién llegado Santi Jara y pronto llegará también Óscar Fernández después de su lesión de hombro. El Lealtad ya mostró su interés por Somavilla –y por Gándara– el pasado verano, y estaría dispuesto a pedir una cesión también ahora en el mercado invernal.

Por su parte, Camus ha jugado 180 minutos en Liga, precisamente cuando el Racing se quedó sin laterales por las lesiones de Córcoles y Julen Castañeda. Cumplió, pero su compañero y amigo Gándara está por delante en las preferencias de Viadero. Y la llegada de Israel Puerto le ha cerrado un poco más la puerta al colindrés. Tanto Camus como Somavilla son habituales de las convocatorias, pero no logran entrar en el equipo.

Ambos cuentan con la ventaja de que pueden jugar con el Racing B para no perder el ritmo, al igual que Javi Cobo. No puede decir lo mismo Alberto, que tiene licencia del primer equipo. El centrocampista cayonés acumula 373 minutos y, poco a poco, va sumando. Tiene más protagonismo que sus dos citados compañeros, quizá porque tiene un perfil distinto para el centro del campo que Sergio Ruiz y Javi Cobo. Entra en los planes del técnico, Ángel Viadero.

Precisamente, estos dos últimos, junto a Gándara, son los canteranos fijos en la plantilla racinguista. Otros casos son los de Josemi y Goñi. Apenas han aparecido en algunos ratos, pero todavía se encuentran en edad juvenil. Además, el último de los chavales de la cantera era Laro, que decidió marcharse para buscar minutos en el Racing de Ferrol.