Viadero confiesa que "hay más opciones" si se frustrase el fichaje de Prats

El técnico del Racing, Ángel Viadero, califica de “muy importante” el partido que el equipo tiene que afrontar este domingo contra el Celta B, ya que se trata de un “rival directo” en la lucha por estar en los puestos de ascenso. Para el santaderino, “no sólo sería muy buena la victoria para cobrar una importante renta, también está en juego un average” que puede ser importante a final de temporada si las cosas se tuercen para los santanderinos.

En la rueda de prensa previa al choque, considera que el filial vigués será un rival difícil por su facilidad para encontrar espacios y por la calidad de jugadores que “aunque jóvenes, tienen mucha experiencia en la categoría”. Sobre la posibilidad de que el Racing arrebate este fin de semana el liderato del grupo a la Cultural Leonesa –se enfrenta a la Ponferradina de Munitis- el técnico afirma que la plantilla "no tiene miedo de asumir esa responsabilidad".

Lo que no ha aclarado el entrenador verdiblanco es el nombre del jugador que acompañará a Dani Aquino en la delantera de este domingo junto al conjunto gallego. Después de la falta de acierto de Caye Quintana en las últimas jornadas, Viadero ha probado a lo largo de la semana al canterano Javi Cobo en esa posición, pero en la rueda de prensa previa al encuentro no ha querido dar detalles sobre este asunto. Tampoco ha desvelado si Mikel Santamaría sustituirá en el centro de la defensa a Israel Puerto, titular casi desde que llegó al Racing.

En el capítulo de fichajes, mantiene que el equipo sigue esperando al delantero Abdón Prats, pero no se marca plazos para pasar a las opciones b y c que tiene en mente. También ha afirmado que se siente "aliviado" después de confirmarse la salida de Kamal, un jugador que no ha tenido minutos a lo largo de esta semana, rumbo al Mensajero canario.

Positiva evolución de Óscar Fernández

Además, el técnico cántabro ha valorado como muy positiva la evolución del lesionado Óscar Fernández, que este viernes empezó a tocar el balón durante la sesión matutina en La Albericia y, previsiblemente, la semana que viene empezará a entrenar con el resto de compañeros, aunque a un ritmo inferior para evitar caídas o golpes en el hombro del que ha sido operado. Según Viadero, la recuperación del extremo derecho marcha según los tiempos marcados inicialmente por los médicos del club.