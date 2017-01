Un deseado cambio de cromos

Kamal ya ha dejado sitio a Abdón Prats. Otro asunto es que el mallorquín llegue a Santander. Pero aún en el caso de concretarse su fichaje puede no ser el último movimiento en la plantilla. Ni la última incorporación, ni la última baja. Ayer Ángel Viadero insistió una vez más en que no quiere que se produzcan más bajas. No piensa en ello. Ese es el discurso oficial en el Racing, pero el mar de fondo es otro. Sin admitirlo abiertamente, el club confía en encontrar una salida para Coulibaly, que ya la semana pasada no disputó ni un solo minuto contra el Palencia y ha perdido todo el protagonismo.

campaña El Racing-Celta B, gratis para los menores de trece años El Racing mantiene en marcha una campaña para que los menores de trece años puedan asistir de forma gratuito al partido entre el conjunto cántabro y el Celta B, que tendrá lugar mañana, a partir de las 17.00 horas, en los Campos de Sport. El único requisito es que vayan acompañados de un adulto. En el caso de que sea abonado, el niño podrá ocupar un asiento en la misma zona. Si la entrada se ha comprado el taquilla, el menor también tendrá lugar en la misma zona que su acompañante. El club santanderino ha establecido un cupo máximo de tres entradas gratuitas para menores de trece años por cada adulto. Con esta iniciativa, además de contribuir a llenar la grada y aumentar la presión sobre los rivales gallegos, se aspira a que los más jóvenes se aficionen a asistir regularmente a los Campos de Sport.

La llegada de un nuevo delantero, ya sea Prats o cualquier otro, le pondrá en una situación aún más difícil y ante la falta de alternativas, el jugador está obligado a buscar otros caminos. Así le ha convenido incluso el club. Siempre sin apartarle ni forzar su salida. Pero afanado al mismo tiempo en que cale el mensaje: nada le retiene en Santander. Así, si no encuentra destino, el parisino de Senegal seguirá en el Racing, aunque con menos minutos que a principios de temporada. Si lo encuentra, dejará los Campos de Sport. Ya hace unas semanas la llegada de Santi Jara para ocupar la otra demarcación en la que ha jugado, la de interior derecho, le dejó claro que había perdido la confianza de los técnicos. Ahora la situación es ya evidente, aunque el futbolista sigue trabajando con la misma dedicación y ofreciendo un rendimiento muy regular cuando Viadero ha echado mano de él.

La llegada de Prats o,en su defecto, de otro delantero, le cierra más las puertas del equipo

Mientras el Racing va a tener que esperar hasta la semana que viene para resolver otro de esos numerosos seriales que se suceden periódicamente cuando se abre el mercado de fichajes, ya sea el estival o el de invierno. Abdón Prats se entrenó ayer con el Mirandés (aunque abandonó la sesión algo antes del final), el equipo burgalés no ha fichado aún el nuevo delantero que pretende y el mallorquín sigue sin desvincularse del club. En consecuencia, la situación permanecerá bloqueada hasta que la próxima semana se reanuden las gestiones tras la jornada liguera.

El Racing sigue así esperando a recibir o no una contestación del futbolista, que para hacerlo debe desvincularse de su actual equipo. El problema es que al menos hasta hace unos días Prats seguía esperanzado en continuar en la categoría de plata. Además, el jugador tiene ofertas de más equipos de Segunda División B y, por último, está a la espera de percibir una indemnización del Mirandés por la rescisión de su contrato, porque en caso contrario perdería dinero incorporándose al Racing.

"Buenas sensaciones"

De momento, durante la rueda de prensa de ayer previa al partido contra el Celta B de mañana y para no gafar la operación, Viadero no dijo las dos palabras mágicas: Abdón Prats, el delantero que el Racing tiene entre ceja y ceja. «Ahora las sensaciones sí son buenas y a mí me hace una ilusión especial porque nos vendría muy bien, pero llevamos mucho tiempo trabajando en posibles alternativas. En este aspecto, pienso que estamos acertando en las decisiones de preferencias». Más claro, agua. En estos momentos, es el jugador quien tiene que dar el sí o el no.

"Ahora las sensaciones sí son buenas y me hace una ilusión especial», dice el técnico sobre el balear

El entrenador del Racing tiene grandes esperanzas en que la operación se resuelva con éxito para sus intereses, por eso no pone plazos para cerrar el fichaje y empezar a centrarse en las opciones B y C. "Los plazos los marcan las sensaciones. Hacer cualquier otra cosa es equivocarnos. Una vez más, lo que me toca es transmitir tranquilidad, porque creo que estamos intentando traer a los mejores dentro de nuestras posibilidades", afirmó el técnico.

Viadero no se agota de repetir que el ‘nueve’, el delantero centro que reste responsabilidad a Aquino de cara al gol, es la prioridad. Aun así, tiene tiempo para pensar en otras demarcaciones. "Todo el mundo sabe que tenemos un objetivo y vamos a por él, pero seguimos mirando", concluyó.