Igualados por lo bajo

A las cinco de la tarde el balón echó a rodar en los Campos de Sport. Mientras Caye Quintana cedía desde el centro del campo para Álvaro Peña en la primera jugada del partido, a 270 kilómetros dos cántabros masticaban una sensación de déjà vu. Pedro Munitis y Gonzalo Colsa visitaban el Reino de León inmersos en la contrarreloj que protagonizan con la Ponferradina para tratar de dar caza si no ya al líder, tarea hercúlea, al menos a las cuatro primeras plazas, esas que dan derecho a luchar por el ascenso a Segunda División. El partido, que arrancó unos segundos más tarde que el de Santander, tenía mucho interés para los aficionados cántabros no sólo por el guiño a sus dos tótems, sino que una victoria de la Ponferradina hacía posible recuperar el liderato.

El problema con estos planes es que el papel lo soporta todo, pero otro asunto es lo que ocurra después. Al cuarto de hora no había goles en ninguno de los dos partidos y pese a la buena ocasión de Samuel Llorca, anulada por fuera de juego, la mejor oportunidad había sido para el filial del Celta mientras que en León no ocurría nada. O al menos no llegaban noticias a los Campos de Sport. Ni por sus silentes marcadores ni por los móviles. Dominaba la Cultural, pero sin grandes alardes, y por si fuera poco las mejores (y escasas ocasiones) eran de los de Munitis. Un buen augurio cuando se acercaba la media hora de una tarde que de haber coincidido en la última jornada de Liga y no en la 21 habría resultado apasionante por el resultado, porque de fútbol espectáculo tampoco andaban demasiado sobrados ninguno de los cuatro equipos.

Al descanso la Cultural aún no había visitado la portería de Dinu, una buena noticia amortiguada por un Racing que tampoco se las apañaba para desarbolar a un Celta B más sólido sobre el campo. Un juego del mundo al revés que ya se podía sospechar en ambos escenarios, y que en algunas fases de la tarde amenazaba con convertirse en realidad; con igualar a los dos cocos del grupo por lo bajo.

El gol de Borja Iglesias nada más comenzar el segundo tiempo confirmó los temores: se iba a igualar por lo bajo. Una Cultural algo mejor pero aún sin ocasiones comprobó de pronto que las tablas eran un buen botín ante la derrota cántabra en su feudo.

Y a pesar de todo, las cosas ni siquiera le fueron mal a un Racing que sigue a tres puntos de los leoneses, porque en el segundo tiempo la Cultural fue clara dominadora en el antiguo Amilivia. Los cántabros no supieron aprovechar el guiño de Munitis y ven truncada su racha cuando al fin tenía a la Cultural a tiro y la dejó escapar. Así, un equipo que se había reivindicado en las últimas jornadas vuelve a dejar esa preocupante sensación de estar fuera de punto. Quizá también la Leonesa, pero los de Rubén de la Barrera se las arreglaron para amarrar un punto y tuvieron a tiro los tres. El play off aún está lejano, pero el Racing necesita más rodaje y, de paso, sufrir menos. O al menos ganar sufriendo.