Pasarón se prepara para vivir un ambiente "de play off"

En Pontevedra se preparan para el domingo. Para la afición gallega el partido que su equipo juega ante el Racing no es uno más, al menos es lo que se extrae por sus intenciones. La Agrupación de Peñas Norte 1941 quiere que el Pasarón –el estadio granate– roce el lleno, algo que no ha sucedido desde hace muchas fechas. Su intención es crear el mismo ambiente vivido en los últimos play off de ascenso que afrontó el histórico equipo gallego. Para ello, aparte de otras iniciativas que se conocerán esta semana, instalará una carpa en el Pabellón Municipal de Deportes de la localidad en el que se servirá un menú a precios populares. Habrá raciones de churrasco, chorizo criollo y cachelos para el que se anime a siete euros ‘por barba’. Los seguidores del Pontevedra hacen extensiva la invitación a los aficionados del Racing que decidan aventurarse, eso sí, en uno de los desplazamientos más lejanos que le restan a su equipo. Las cañas de cerveza serán a un euro, por lo que no habrá excusas para que dicha carpa se convierta en el centro neurálgico del domingo. El comienzo está previsto para las 13.00 horas y en tres locales de la ciudad ya se han puesto a la venta los tickets para la ocasión.

Los peñistas quieren llenar el campo ante la importancia del partido y del rival

En Pontevedra respetan al Racing. La historia del conjunto santand erino es el principal reclamo para la organización de un evento que se sale de la rutina. No obstante, la privilegiada posición que ocupa su representativo –cuarto a tan solo tres puntos de los cántabros– aumenta el entusiasmo en torno al equipo. La clasificación actual del Grupo I deja a las claras que al duelo protagonizado por la Cultural Leonesa y el Racing, tan sólo se acercan los dos conjuntos gallegos: Celta B y Pontevedra. El club se muestra ilusionado con las sensaciones que está despertando esta temporada y parece que después de doce años desde su última participación en Segunda División, en la localidad se ha recuperado la ambición por el ascenso a la división de plata.