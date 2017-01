"Hay que construirnos cuanto antes"

"Visitamos un campo muy difícil y en el que aún no ha perdido el rival", aseguró Ángel Viadero. El entrenador del Racing admitió nada más finalizar el entrenamiento de hoy en La Albericia que "el partido del domingo es muy importante; hay que aprender de lo que ocurrió en la pasada jornada y dar nuestra mejor versión". Con respecto a la posible entrada del nuevo refuerzo, Jagoba Beobide, tras caer lesionado el pasado jueves sólo pudo decir que tocará esperar hasta mañana. "La ecografía ha determinado que no hay daño muscular así que mejor, pero él sigue teniendo una molestia. Habrá que ver cómo está mañana y valorar. Si sigue con molestias, no tiene sentido que viaje".

Finalmente, de llegada y salidas, el técnico, que se empeño en llamarlo "movimientos", repitió el mismo mensaje de siempre. "Estamos muy cerca de anunciar cosas. Los plazos es imposible concretarlos. Sólo podemos decir que estamos haciendo lo mejor para ser más fuertes".