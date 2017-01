El Gudari, herido en la batalla

No llevaba veinte minutos en el campo. Jagoba golpeó la pelota en uno de los ejercicios tácticos que estaba haciendo junto al resto de compañeros y se detuvo. Se echó la mano al abductor de su pierna derecha y a a continuación levantó la mano a la vez que la vista en busca de ÁngelViadero.

Andando con dificultad se fue hasta el banquillo donde le esperaba en pie el doctor Mantecón. Jagoba sufrió un pinchazo en el abductor derecho y sintió dolor. La primera exploración sobre el terreno no descartó nada y los médicos y el futbolista decidieron esperar a hoy por la mañana para tomar una decisión. Si el dolor no remite, Jagoba acudirá a la clínica para someterse a una ecografía y determinar con certeza la dolencia. El gesto de desconsuelo del último fichaje racinguista casó a la perfección con el de resignación que por momentos le dibujo la cara a Viadero. Veinte minutos y otro susto más.

próxima jornada Ante el Racing de Ferrol, domingo 29, a las 17.00 horas El duelo entre los dos Racing, el de Santander y el de Ferrol, se jugará el domingo 29 de enero, a las 17.00 horas, en El Sardinero. La vigesimotercera jornada, por tanto, respetará el horario habitual de los partidos en el estadio santanerino. La importancia del partido para ambos equipos es muy distinta a la del pasado año. Mientras en aquella ocasión los dos conjuntos se jugaban el liderato, en la actualidad es sólo el equipo cántabro el que mantiene opciones de ser campeón. Por su parte, los gallegos han visto muy mermados los objetivos y después de salir de una situación muy delicada, ahora son undécimos a cinco puntos del descenso. Pese a todo, la rivalidad después del duelo vivido en el pasado ejercicio sirve de atractivo. Eso sí, antes de nada, los de Ángel Viadero viajarán a Pontevedra mañana.

Puede tratarse simplemente de una contractura, algo sin mucha importancia, pero lo cierto es que ayer volvió a sonar la música de viento que empieza a ser más que habitual en la plantilla racinguista: suspiros y más suspiros. Los gestos del futbolista eran más que elocuentes; preocupado y con temor de que se extendiese el rumor de que había llegado lesionado abandonó el estadio la tarde de ayer. Al finalizar el entrenamiento mantuvo una charla con el técnico, que como no podía ser de otra manera acudió para interesarse por su estado. Un contratiempo más, sobre todo después de comprobar que lo más posible era que el de Azpeitia pudiera debutar el domingo en Pontevedra. Jagoba estaba formando parte de los ensayos que el entrenador estaba organizando, precisamente, en el momento en que cayó lesionado. Junto a Sergio Ruiz y Alberto compartió el puesto de pivote.

Los médicos no quisieron emitir ningún pronóstico, pero entendieron que lo mejor era esperar la evolución de los síntomas hasta hoy a primera hora. Nadie lo esperaba, por eso a la media hora de empezar el entrenamiento y a medida de que iban llegando los aficionados la pregunta se sucedía, «¿dónde está el nuevo?». Acudieron a El Sardinero más de los habituales y todos se tuvieron que conformar con preguntar a los privilegiados que habían sido puntuales. Los primeros no tuvieron ningún problema en identificarle porque o bien le gustan más o porque no había unas para él como las de sus compañeros, el vasco saltó al campo con unas medias blancas. Completó el entrenamiento con los demás, pero todo indica que no surtió el efecto esperado. El futbolista, que lleva ocho meses sin jugar un partido oficial, por el momento se queda con las ganas a la espera del dictamen médico de hoy.

No gana para sustos el cuerpo técnico racinguista.A una temporada inédita en cuanto a lesiones de larga duración, con dos roturas de ligamento cruzado de rodilla –Granero y César– y otras dos de hombro –Julen y Óscar–, se han unido múltiples contratiempos. Lo de Jagoba de ayer se suma a lo ocurrido con Israel Puerto, el otro de los refuerzos de invierno que han venido hasta ahora. El andaluz llegó a Santander y cayó lesionado en su primer partido.Esa fue la primera mala noticia, días más tarde volvió a sentir molestias musculares. Un calvario.

El jugador ensayaba como pivote en el momento en que cayó lesionado

La presencia o no de Jagoba rompe un tanto los planes de Viadero, ya que esperaba aprovechar los apenas tres entrenamientos de que disponía para comprobar el estado de forma del vasco. Su intención es que juegue cuanto antes –para eso lo ha traído–, pero es obvio que al técnico cántabro se le presenta ahora un problema. Precisamente, la supuesta presencia de Jagoba es la llave para reinventar el ataque del equipo. Su capacidad de trabajo en el centro del campo –virtud que ha sido fundamental para cerrar su fichaje– «aportará buena parte de lo que el equipo ha perdido después de la lesión de Granero», según reconoció el propio entrenador durante la presentación del último fichaje. No ha hecho más que aterrizar y ya se le echa de menos. Sobre el delantero al que también se le espera como una de las prioridades, la jornada de ayer no trajo nada nuevo. Semana y media existe de margen.