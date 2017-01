Abdón Prats,con un billete abierto para Santander

El acuerdo ya está cerrado, pero supeditado a terceros.Para más señas, a que Urko Vera se comprometa el lunes con el Mirandés. O, en caso contrario, a que los burgaleses tengan un nuevo atacante. El Racing y Abdón Prats ya tienen un compromiso verbal para que el jugador se incorpore al club este mes de enero y el Mirandés ya ha dado el visto bueno a la operación salida del balear, pero ayer no se pudo cerrar. Todo porque hasta que Vera no llegue a Miranda el balear no recibirá la carta de libertad en una estrategia de red de seguridad que impide que el Racing se haya asegurado ya la llegada del futbolista. Aunque el jugador no entra en sus planes, los burgaleses no quieren quedarse sin recambios en vanguardia si se frustra la contratación del nuevo delantero en un escenario muy poco probable pero que afecta directamente a los verdiblancos.

El fichaje de Prats se ha alargado ya mucho más de lo deseado por el club, que aspira a resolver el serial el lunes. De hecho, desde que trascendieron las negociaciones con el balear ya se han cerrado otras dos contrataciones, con lo que el delantero será el quinto refuerzo invernal. Aunque originalmente se barajaba trabajar con uno o dos refuerzos invernales, las lesiones de larga duración han obligado a cambiar el paso y la lista se ha ido engrosando paulatinamente en una evolución que también invita a pensar en cierto nerviosismo en la directiva, dado el frenético ritmo de fichajes.

El caso es que el Racing tiene ya un acuerdo verbal con Prats, pero no un contrato firmado, lo que invita a la prudencia en los Campos de Sport, consciente como es la directiva de que el delantero maneja ofertas de otros equipos. En consecuencia, si el lunes se confirma la llegada de Urko Vera y el mallorquín recibe en consecuencia la carta de libertad tratará de tenerle en Santander, o al menos de intercambiarse la documentación, ese mismo día, para evitar así cualquier intromisión.

La llegada de Prats puede provocar además daños colaterales. Para seguir alimentando la plantilla ya es recomendable dar nuevas bajas y Mohamed Coulibaly es un permanente candidado a abandonar La Albericia. Sería también la sexta baja invernal después de las de Leonel Bontempo, Mohamed Kamal, Laro Setién, Sergio Camus y la inminente de Caye Quintana.

Los canteranos

En cuanto a los canteranos, también Somavilla y Josemi podrían buscar una salida en busca de minutos. La postura oficial del club es que no contempla la baja temporal de ninguno de los jugadores formados en La Albericia, pero como ha ocurrido conCamus no debería poner problemas si son los propios futbolistas los que los proponen. El constante goteo de fichajes ha restado oportunidades a los canteranos. Sólo Sergio Ruiz ha conseguido tener continuidad y también el santanderino ha visto ahora amenazado su puesto con la llegada de Jagoba Beobide, un mediocentro llegado para cumplir las funciones del lesionado Borja Granero y hacer teóricamente pareja con un compañero más ofensivo como ÁlvaroPeña.