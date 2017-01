El club aún no ha dado de baja a a Caye Quintana

El Racing negocia aún la rescisión del contrato de Caye Quintana, que previsiblemente se firmará el lunes. El jugador, que ha comunicado al club su mal estado anímico tras unos meses en los que no ha rendido como esperaba en Santander, puede buscar su regreso al Recreativo de Huelva, pero por el momento no ha comunicado nada al club, que en cualquier caso no percibirá ninguna cantidad.