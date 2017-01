Abdón Prats, hoy o nunca

A las 12.30 horas de hoy, en Anduva, Abdón Prats y el Mirandés han quedado para –supuestamente– cerrar un acuerdo de rescisión a través del cual el delantero se desvincule del club burgalés y quede libre. Durante la jornada de ayer ambas partes negociaron por teléfono la operación y pese a que en Miranda ya se da por hecho la salida del ‘9’ lo cierto es que oficialmente no hay nada concreto.

Por su parte, el Racing –que ayer se mantuvo expectante por si finalmente el jugador lograba esa ansiada carta de libertad– confía en que una vez que salga de Anduva sin ataduras acepte la oferta verdiblanca que, por otro lado, tiene encima de la mesa desde hace semanas. Como quiera que parece más que obvio que esto ocurrirá, la directiva racinguista se da de plazo máximo la jornada de hoy para contratar a Prats, puesto que de no suceder así el club tomará otro camino y apostará por otra opción. Hoy o nunca, el Racing no esperará al balear más allá de las doce de la noche.

El temor de los responsables verdiblancos pasa por la aparición en escena de un club con el deseo expreso de fichar al jugador. Hasta ahora han sido varios los clubes que se han interesado por el futbolista, pero ninguno ha pujado con tanto interés por el balear como el Racing. Sin embargo, en el club cruzan los dedos para que esto no ocurra, por eso la estrategia de la directiva pasa por cerrar la operación en el mismo momento en que el delantero se desvincule finalmente del Mirandés. La entidad burgalesa, por su parte, está condenada a entenderse con el futbolista ya que no cuenta con él y –por si fuera poco– necesita irremediablemente que salga del club para poder dejar libre una ficha en la plantilla. En Anduva hicieron públicos ayer los fichajes de Urko Vera y del cántabro Álex García y para poder inscribirlos en al Liga de Fútbol Profesional no les queda otra que dar salida a otros tantos. Prats es, precisamente, el jugador que lleva semanas con el cartel de trasferible y el otro apunta a que sea Lázaro.

La destitución de Claudio Barragán, el que fuera entrenador del equipo hasta la pasada semana, hizo pensar que la situación de ambos podía cambiar; de hecho, el nuevo técnico, Javier Álvarez, convocó a este último el pasado domingo para jugar ante el Getafe, cosa que no ocurrió con el balear. En cualquier caso, la teoría más extendida en Miranda es que hoy los dos dejarán de de ser jugadores del Mirandés. Si todo lo mencionado no es suficiente para entender que el futuro de Prats está fuera de la localidad burgalesa, la llegada de Urko Vera, un delantero con experiencia en la categoría, le cierra las mínimas posibilidades que aún le podían quedar. Curiosidades del destino, pero el Racing también hubo un tiempo en el que estuvo interesado en la contratación de Vera. El vasco fue uno de los primeros de la lista en la secretaría técnica del Racing en las últimas temporadas, como lo es ahora Prats. Así la cosas, si la jornada de hoy termina sin que el balear se comprometa con los verdiblancos, la directiva tendrá por delante poco menos de una semana para reactivar otra operación. Se manejan varios nombres, pero no es menos cierto que en El Sardinero siempre han tenido claro que la prioridad era Prats por lo que de no ser así, se produciría un cambio de planes total.

Caye, aún sin equipo

En el cuerpo técnico se vivirá hoy una tensa espera, ya que no en vano el entrenador, Ángel Viadero, ha declarado en varias ocasiones que si se concretase el fichaje del todavía jugador del Mirandés, la plantilla verdiblanca sería poco menos que «perfecta», después de las últimas incorporaciones; Puerto, Jagoba y Carlos Álvarez. Por otro lado, no parece que pueda traer más problemas que los derivados de una negociación entre dos partes a los que no les queda otra que entenderse, pero la salida de Caye Quintana –la llave para la llegada de Prats– aún no se ha concretado. El futbolista, desanimado por su rendimiento y oportunidades e intuyendo lo que se le viene encima con el fichaje de dos delanteros más, solicitó salir al club. Sin embargo, está circunstancia aún está en el aire y el poco cartel que de momento tiene el andaluz invita a pensar que tampoco le será fácil buscar un acomodo.Su ficha no es de las más altas –ni mucho menos–, pero si no sale no habría sitio para el que pueda llegar.