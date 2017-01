Prats queda libre y negocia con el Racing

Prats es libre y negocia con el Racing. En realidad, formalmente el balear quedará desvinculado del Mirandés esta misma mañana cuando el entorno del futbolista y los responsables del club burgalés acudan a la Unidad de Mediación, arbitraje y conciliación (UMAC) para poner negro sobre blanco lo que ayer a última hora de la tarde cerraron verbalmente. Desde entonces –al filo de las 18.00 horas– los representantes de Prats y la directiva racinguista buscan un acuerdo que le comprometa con el Racing lo que resta de temporada. Al cierre de este periódico –vía teléfono e internet– el baile de cifras, primas, cláusulas y obligaciones contractuales mantenía aún entretenidas a las dos partes. El balear dio ayer prioridad al club santanderino, pero es obvio que en el fútbol dicha circunstancia no es más que una simple muestra de cortesía sin ningún valor real. El futbolista es pretendido por varios clubes de Segunda División y eso fue el principal obstáculo para que ayer, pese a que no se había producido de facto la desvinculación, Prats no hubiera dado el sí definitivo que el Racing le exigió.

Así las cosas, la directiva presidida por Manolo Higuera comenzó ayer a trabajar a dos bandas; por un lado reactivó –como anunció– un plan ‘B’ ante la demora más que patente de la contratación del delantero y, por otro, dados los últimos acontecimientos, apuró la negociación hasta altas horas de la noche con Prats. El Racing le transmitió al balear que le esperaría hasta ayer, día marcado para que se produjese la desvinculación con el Mirandés. La jornada comenzó de un modo un tanto ambiguo, con el delantero entrenando con total normalidad con el conjunto burgalés. El hecho resultó un tanto insólito y la noticia corrió a través de las redes sociales.En Miranda entendían como un hecho que tanto Prats como Lázaro dejarían de ser jugadores del equipo de Anduva y nadie contaba con ellos en el entrenamiento. Al término de la sesión, los representantes del balear y el club acudieron a la cita programada para las 12.30 horas. El encuentro debía ser definitivo como así fue, aunque se prolongó más de lo esperado. Como en todas las negociaciones, cada parte ofreció hasta donde pudo sin que hubiera un entendimiento inicial. El entorno del futbolista comunicó al club que su deseo era cobrar todo el montante de su contrato, que expira el próximo 30 de junio. La entidad se negó y a la hora de la sobremesa el rumor más extendido en Miranda era que Prats se quedaba en el club rojillo, pese a querer salir y a que la entidad no contaba con él.

Hoy firmará en el UMAC su rescisión y al primero que escuchará será al Racing

Condenados a entenderse y ante la presión de, entre otros el propio Racing, los contactos terminaron por fructificar y a media tarde el Mirandés ponía en marcha el operativo para dar la baja federativa y redactar la rescicisión de contrato. Este fue el último movimiento que se realizó en Miranda, a la espera de que hoy se firme todo lo acordado. Finalmente, Prats y sus representantes mostraron cierta cintura en la operación, que unido a que al Mirandés no le quedaba otra si quería fichar, terminará con la carta de libertad del atacante. En Anduva han fichado a Urko vera y Álex García y no pueden inscribirlos hasta que no den la baja a otros tantos miembros de la plantilla. Con la condición de transferibles existen más futbolistas en el conjunto burgalés, pero el que más prisa tiene por salir es el ‘9’.

Fe en el proyecto

Los recursos económicos del Racing son más modestos de lo que la directiva quisiera y ese es el principal dique que frena el sí del jugador. Lorca, Burgos o Cartagena se han sumado a la lista de equipos que han preguntado por el futbolista, incluso la Cultural Leonesa –principal rival de los cántabros en el Grupo I– que no termina de traspasar a Gallar, su goleador, y ya piensa en fichar un recambio. El temor a que una vez libre le pueda llegar una oferta mejor es el que ayer animó a apurar al máximo las negociaciones a Higuera y su directiva. Lejos de conseguir un compromiso, al menos lograron un acuerdo de prioridad para que sea el Racing al primero que escuche hoy al salir del UMAC.

En El Sardinero confían en que el proyecto verdiblanco –muy mejorado en el mercado de invierno, según asegura el cuerpo técnico– atraiga al futbolista; que el lustre que aún le queda al Racing se imponga, al menos a las ‘novias’ de Segunda B que quieren a Prats. No obstante, todos son conscientes que esa supuesta prioridad que ayer se alcanzó entre las partes podría ser historia en cuanto un club de la división de plata apueste fuertemente por contratarle. En conclusión, el Racing llegará hoy hasta donde pueda para echarle el lazo; aprovechará el dinero que se ahorró de Bontempo, el remanente que dejó para la ocasión y lo que pueda ahorrarse de una baja, la de Caye Quintana, que sigue sin concretarse. Sólo faltaba que el andaluz ahora no quisiera irse. Otro día de locos en El Sardinero.