"En el Sardinero tenemos que ganar y además merecer la victoria"

«Espero que no», declaró con cierto aire de preocupación e incertidumbre Ángel Viadero, el entrenador del Racing, cuando ayer fue preguntado sobre si la frenética semana vivida entre fichaje y no fichajes podía distraer al grupo. «Debemos centrarnos en competir, pero es normal que los jugadores se preocupen porque ellos quieren hacer el mejor equipo...», añadió.

El entrenador se empeñó ayer en destacar el estado de ánimo que tiene el vestuario después de la victoria en Pontevedra. «Pensamos en ganar. En hacer el mejor partido posible y el equipo sabe que si jugamos como el otro día, la victoria está mucho más cerca». Es obvio que nadie puede olvidar que una semana antes, el Racing mostró la peor cara de la temporada; ante el Celta B fracasó en todo y los celtiñas fueron mucho mejores. Precisamente, mañana le toca en suerte verse las caras con el tercer conjunto gallego consecutivo, el Racing de Ferrol. El rival de mañana llega a Santander en unas circunstancias especiales. «Ahora está mejor.No arrancó bien después de que el año pasado se mostrara muy fuerte. Ha habido muchos cambios, aunque los buenos futbolistas se mantienen», indicó el técnico. Lo cierto es que los ferrolanos visitan Santander en una situación muy distinta a la de la temporada pasada en la que lo hicieron como líderes y en plena rivalidad con el Racing.

Jagoba, Prats, Álvarez... Caye y Coulibaly. La comparecencia del entrenador en La Albericia fue el escenario perfecto para extraer lo que piensa el máximo responsable de la plantilla sobre los nombres propios que han sido y son noticia. Sobre el primero, Viadero sólo pudo decir que «no estará para jugar. Tiene que parar y habrá que ser más precavidos». No es que nadie se haya precipitado, la lesión del vasco es fruto del infortunio y no de las prisas, sin embargo no es menos cierto que tanto el futbolista como el club tenían muchas ganas de debutar.

Sobre el delantero que ha protagonizado uno de los seriales más seguidos de las últimas temporadas en la actualidad verdiblanca, Abdón Prats, el míster se mostró optimista.«Le hemos visto bien, ha entrenado con normalidad. Valoramos su capacidad en el entrenamiento del jueves y decidiremos mañana (por hoy). Ha sido una semana intensa para él y no es lo mismo competir que entrenar, pero si está bien entrará». La lógica invita a pensar que el balear estará mañana entre los elegidos, sin embargo es posible que vea empezar el partido desde el banquillo. No quiso entrar en polémicas sobre si el atacante prefirió el Racing a la Cultural Leonesa como destino pese a que la oferta de los leoneses, supuestamente, era mejor. «Hay que ser respetuosos con todos los rivales. El chaval dijo que el Racing es un gran equipo y que por eso se decidió». El que sí tiene posibilidades de ser titular es Carlos Álvarez. «Esta bien y y ya lleva dos semanas con nosotros».

En otro apartado están Caye y Coulibaly. El primero ya está fuera del club y el segundo puede seguir el mismo camino. «De Caye no se puede decir nada más que desearle suerte; es un chico al que no le han ido bien las cosas, pero ya es historia. De Couli no puedo decir nada, es un jugador de la plantilla y entrena con normalidad. Nada más». Restan cuatro días para que se cierre el mercado de invierno y en el Racing se da por cerrada la plantilla, al menos eso es lo que parece. «Tenemos una buena plantilla, pero nunca digas nunca jamás.A día de hoy, el equipo está cerrado, pero todo puede pasar...», aventuró Viadero.

Fue el propio técnico el que le dio una larga cambiada al discurso y cedió el protagonismo al partido de mañana en detrimento de los futbolistas. Para Viadero, mañana «es una oportunidad más de demostrar que equipo somos». El cántabro profundizó en la idea que tanto ha defendido.«En El Sardinero tenemos que ganar y, además, merecerlo. En nuestra casa hay que atraer a la gente. Ante el Celta fue una decepción; siempre nos fastidia perder, pero en ElSardinero mucho más», concluyó.